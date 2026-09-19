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Главная Авто Надежен ли двигатель в подержанных кроссоверах Mitsubishi

Надежен ли двигатель в подержанных кроссоверах Mitsubishi

Ua ru
19 сентября 2026 15:45
Подержанные кроссоверы Mitsubishi: все плюсы и минусы двигателя 2.0 MIVEC
Двигатель Mitsubishi 2.0 MIVEC (4J11). Фото: Mitsubishi

Японские автомобили традиционно привлекают покупателей на вторичном рынке своей долговечностью и простотой обслуживания. В линейке кроссоверов Mitsubishi надежные двигатели семейства 2.0 MIVEC стали одним из последних примеров классического долговечного моторостроения. Силовой агрегат с кодом 4J11 устанавливался на Outlander третьего поколения и обновленный ASX. Агрегат мощностью 150 л.с. демонстрирует исключительный запас прочности и крайне редко доставляет владельцам проблемы в виде серьезных поломок.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Autokult.

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Конструктивные особенности

Атмосферный 4-цилиндровый двигатель 2.0 MIVEC получил алюминиевый блок цилиндров, цепной привод ГРМ и распределенный впрыск топлива. В отличие от предшественника, версия 4J11 имеет одну распределительную шестерню и простую регулировку тепловых зазоров клапанов с помощью винтов. Это значительно упрощает обслуживание и делает установку газового оборудования ГБО экономически выгодной.

Двигатель оснащен системой плавной регулировки высоты подъема впускных клапанов, что позволило снизить расход топлива и обеспечить соответствие экологическим нормам Euro 5.

При покупке автомобиля из США стоит учитывать маркировку двигателя, ведь американские версии нередко имеют силовой агрегат предыдущего поколения с другими деталями.

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Слабые места

Силовой агрегат не имеет типичных массовых дефектов, которые проявляются на каждой машине. Главной обязательной процедурой остается проверка и регулировка зазоров клапанов каждые 60 000 км. Пропуски зажигания обычно связаны с естественным износом иридиевых свечей, замена которых предусмотрена раз в 100 000 км.

Редкие случаи повышенного расхода масла или повреждения элементов механизма подъема клапанов возникают из-за использования некачественного масла. Заводской регламент предусматривает замену моторного масла объемом 4,3–4,4 л каждые 15 000 км или раз в год. Соблюдение этих правил гарантирует долгую работу двигателя без необходимости проведения сложных ремонтных работ.

Ранее Новини.LIVE писали, почему стоит купить подержанный Mitsubishi Pajero. Этот автомобиль является результатом глубокой модернизации предыдущего поколения с сохранением наиболее удачных инженерных решений.

Также читайте, как выбрать надёжную модель кроссовера Mitsubishi ASX с пробегом. На вторичном рынке Украины цены на эту модель начинаются от 7500 долларов, что делает её привлекательной для широкого круга покупателей.

авто Mitsubishi автомобиль Мотор двигатель подержанные авто кроссовер
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба

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