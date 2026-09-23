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Главная Авто Стоит ли покупать автомобиль с пробегом 100 000 км

Стоит ли покупать автомобиль с пробегом 100 000 км

Ua ru
23 сентября 2026 06:00
Пробег 100 000 км: покупать б/у авто или избегать его
Автомобили с пробегом. Фото: Новини.LIVE

Многие покупатели на вторичном рынке до сих пор воспринимают шестизначные цифры на одометре как тревожный сигнал. Однако современные автомобили с пробегом 100 000 км при надлежащем уходе легко сохраняют отличное техническое состояние. Стереотип о непригодности таких машин возник более 30 лет назад и больше не соответствует реальности. Для оценки реальной надежности транспортного средства важно анализировать условия эксплуатации и регулярность сервисного обслуживания.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Interia Motoryzacja.

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Истоки мифа

Страх перед отметкой в 100 000 км появился в те времена, когда машины требовали постоянного ремонта. Устаревшие конструкции требовали постоянного контроля зазора клапанов, регулярной настройки зажигания и частой замены масла. Слабая антикоррозионная защита приводила к тому, что кузов ржавел еще до достижения десятилетнего возраста. В таких условиях большой пробег действительно означал полное исчерпание ресурса большинства узлов.

Современное автомобилестроение предлагает совершенно иные стандарты качества и надежности материалов. Качественные машины с пробегом свыше 200 000 км после своевременной замены амортизаторов, тормозов и элементов подвески часто находятся в лучшем состоянии, чем автомобили с небольшим пробегом после исключительно городской эксплуатации. Постоянные короткие поездки на непрогретом двигателе наносят гораздо больший вред, чем регулярные поездки по трассе.

Современный ресурс

Инженерный прогресс существенно увеличил долговечность ключевых деталей и силовых агрегатов. Современные дизельные и бензиновые двигатели при своевременной замене масла способны преодолевать сотни тысяч километров без внутреннего износа. Фильтры DPF, GPF и системы EGR гораздо дольше остаются чистыми во время длительных поездок за городом.

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Благодаря компьютерной диагностике мастера на СТО быстро находят скрытые неисправности электронных блоков. Большинство ремонтных работ сейчас сводится к быстрой замене узла на новый, что существенно упрощает сервис. Поэтому регулярная история обслуживания и общее состояние деталей остаются гораздо важнее цифр на приборной панели.

Ранее Новини.LIVE писали, какие популярные в Украине подержанные автомобили не стоит покупать. Эксперт назвал несколько распространенных моделей, покупка которых может принести больше хлопот, чем удовольствия от езды.

Также читайте, надежен ли двигатель 2.0 MIVEC на подержанных кроссоверах Mitsubishi. Силовой агрегат с кодом 4J11 устанавливался на Outlander третьего поколения и обновленный ASX.

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Игорь Саджа - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Игорь Саджа

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