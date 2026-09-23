Пробег 100 000 км: покупать б/у авто или избегать его

Автомобили с пробегом. Фото: Новини.LIVE

Многие покупатели на вторичном рынке до сих пор воспринимают шестизначные цифры на одометре как тревожный сигнал. Однако современные автомобили с пробегом 100 000 км при надлежащем уходе легко сохраняют отличное техническое состояние. Стереотип о непригодности таких машин возник более 30 лет назад и больше не соответствует реальности. Для оценки реальной надежности транспортного средства важно анализировать условия эксплуатации и регулярность сервисного обслуживания.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Interia Motoryzacja.

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Истоки мифа

Страх перед отметкой в 100 000 км появился в те времена, когда машины требовали постоянного ремонта. Устаревшие конструкции требовали постоянного контроля зазора клапанов, регулярной настройки зажигания и частой замены масла. Слабая антикоррозионная защита приводила к тому, что кузов ржавел еще до достижения десятилетнего возраста. В таких условиях большой пробег действительно означал полное исчерпание ресурса большинства узлов.

Современное автомобилестроение предлагает совершенно иные стандарты качества и надежности материалов. Качественные машины с пробегом свыше 200 000 км после своевременной замены амортизаторов, тормозов и элементов подвески часто находятся в лучшем состоянии, чем автомобили с небольшим пробегом после исключительно городской эксплуатации. Постоянные короткие поездки на непрогретом двигателе наносят гораздо больший вред, чем регулярные поездки по трассе.

Современный ресурс

Инженерный прогресс существенно увеличил долговечность ключевых деталей и силовых агрегатов. Современные дизельные и бензиновые двигатели при своевременной замене масла способны преодолевать сотни тысяч километров без внутреннего износа. Фильтры DPF, GPF и системы EGR гораздо дольше остаются чистыми во время длительных поездок за городом.

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Благодаря компьютерной диагностике мастера на СТО быстро находят скрытые неисправности электронных блоков. Большинство ремонтных работ сейчас сводится к быстрой замене узла на новый, что существенно упрощает сервис. Поэтому регулярная история обслуживания и общее состояние деталей остаются гораздо важнее цифр на приборной панели.

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