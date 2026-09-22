Рискованная покупка: популярные б/у авто, которых стоит избегать

Kia Sorento 2015 года. Фото: netcarshow.com

На вторичном рынке Украины популярные подержанные автомобили нередко скрывают серьезные конструктивные недостатки за привлекательным внешним видом. Некоторые кроссоверы и седаны требуют дорогостоящего ремонта силовых агрегатов или замены сложных узлов уже на ранних пробегах. Автоэксперт выделил несколько распространенных моделей, покупка которых может принести больше хлопот, чем удовольствия от езды.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Юра Горячий".

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Проблемные двигатели

Японский кроссовер Mazda CX-5 с дизельным двигателем объемом 2,2 л быстро загрязняется при ежедневных поездках по городу. Дизельное топливо попадает в масло и разбавляет его, что приводит к повышению уровня масла, рывкам автомобиля и быстрому износу двигателя. Для города эксперты советуют выбирать бензиновые версии объемом 2 л или 2,5 л в паре с надежным 6-ступенчатым автоматом.

Популярные корейские седаны и кроссоверы Kia Optima, Sportage, Sorento и Hyundai Sonata, Tucson до 2016 года с двигателями GDI объемом 2 л и 2,4 л серии G4KJ страдают от преждевременного разрушения катализатора. Его керамическая крошка попадает в цилиндры, вызывает задиры на стенках, высокий расход масла и внезапное заклинивание двигателя до 100 000 км.

Британские кроссоверы Land Rover Discovery Sport 2015–2016 годов с бензиновыми двигателями Ingenium часто разочаровывают небольшим ресурсом цепи ГРМ, повышенным расходом масла и дефектами турбины. Дизельные модификации этого же семейства первых лет выпуска имеют еще более опасную проблему в виде трещин коленчатого вала прямо во время движения.

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Популярные французские хэтчбеки и универсалы Renault Megane третьего и четвертого поколений с турбомотором объемом 1,2 л и роботом EDC разочаровывают высоким расходом бензина до 10 л/100 км в городе и ненадежной трансмиссией, требующей дорогостоящего ремонта уже после 70 000 км.

Кузов и практичность

Немецкий 4-дверный купе-седан Volkswagen CC (Passat CC) с бензиновыми двигателями обладает слабой коррозионной стойкостью. Ржавчина регулярно появляется вокруг дверных ручек, на крышке багажника и колесных арках даже на автомобилях без ДТП, а низкий клиренс и тесный салон создают дополнительный дискомфорт.

В свою очередь, более новые кроссоверы Nissan Rogue и Mitsubishi Outlander четвертого поколения разочаровывают дешевыми материалами отделки, слабой шумоизоляцией и быстрым износом хромированных элементов в салоне. Кроме того, их атмосферный двигатель объемом 2,5 л не обеспечивает ожидаемой динамики.

Отдельное предостережение касается подержанных электромобилей всех марок с реальным запасом хода менее 350 км. Они совершенно не подходят водителям с большими ежедневными пробегами более 500 км в неделю, ведь привязка к зарядным станциям и длительное ожидание у розетки отнимают слишком много рабочего времени. Для активной повседневной эксплуатации в городе и за его пределами лучше обратить внимание на классические бензиновые автомобили или плагин-гибриды.

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