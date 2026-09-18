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Главная Авто Украинцы получат широкий доступ к подержанным автомобилям в США

Украинцы получат широкий доступ к подержанным автомобилям в США

Ua ru
18 сентября 2026 08:40
Автомобили из США для украинцев: Copart открывает новый рынок
Аукцион Copart. Фото: lachingonatrucking.com

Популярность американских аукционов среди украинских покупателей остается на высоком уровне на протяжении многих лет. Постоянное обновление логистических процессов и услуг по техническому осмотру открывает новые возможности для выбора качественного транспорта. Приобрести автомобили из США с небольшими повреждениями или без ДТП теперь станет гораздо проще. Масштабные изменения на рынке происходят благодаря крупной сделке между ведущими площадками по продаже подержанного транспорта.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на АвтоЦентр.

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Масштабная сделка

Американская аукционная корпорация Copart объявила о покупке цифровой платформы ACV Auctions за 1 900 000 000 долларов. Сделка позволит страховому гиганту выйти на рынок оптовых дилерских продаж. Платформа ACV ежегодно реализует более 800 000 автомобилей от официальных автосалонов и располагает базой из 22 000 активных покупателей.

Благодаря этому поглощению Copart получит прямой доступ к большим объемам подержанного транспорта. Автосалоны часто сдают через эту платформу автомобили, которые оказываются слишком старыми или нерентабельными для розничной продажи. При этом такие автомобили остаются полностью исправными и пригодными для повседневной эксплуатации без необходимости кузовного ремонта после серьезных аварий.

Преимущества для покупателей

Новая стратегия позволит разделить потоки подержанных машин по их техническому состоянию. Бюджетные исправные варианты от дилеров пойдут на экспорт в страны Восточной Европы через цифровые каналы. Автомобили, пострадавшие в результате серьезных ДТП и стихийных бедствий, будут продаваться через привычную страховую сеть аукционов.

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Для украинских покупателей и импортеров эта сделка является позитивным сигналом. Интеграция детальных инструментов инспекции и программного обеспечения для оценки состояния от ACV существенно повысит качество отчетов и дефектовки. Покупатели смогут четко видеть скрытые технические проблемы и избегут покупки изношенного металлолома под видом целого автомобиля.

Украинский рынок

Вторичный рынок Украины активно наполняется подержанной техникой с североамериканских страховых площадок. По данным "Укравтопром", в течение прошлого месяца украинский автопарк пополнился почти 4700 подержанными легковыми автомобилями из США. Этот показатель оказался на 8% ниже результатов августа прошлого года, а средний возраст ввезенных моделей составил 5,7 года.

В рейтинге покупательского спроса лидируют электромобили Tesla Model Y (484 регистрации) и Tesla Model 3 (471), за которыми следуют Ford Escape (408), BMW X3 (306) и Nissan Rogue (266).

Ранее Новини.LIVE писали, каких подержанных автомобилей из США следует избегать любой ценой. Эксперты назвали проблемные модели, которые в дальнейшем будут опустошать кошельки новых владельцев.

Также читайте, какие десять автомобилей производства США надежнее Honda Civic. В 2026 году разрыв между японской и американской надежностью существенно сократился.

США аукцион Tesla авто Ford BMW автомобиль Nissan подержанные авто Copart
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба

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