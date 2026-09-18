Авто зі США для українців: Copart відкриває новий ринок

Аукціон Copart. Фото: lachingonatrucking.com

Популярність американських аукціонів серед українських покупців залишається на високому рівні протягом багатьох років. Постійне оновлення логістичних процесів та сервісів інспекції відкриває нові можливості для вибору якісного транспорту. Придбати автомобілі зі США з невеликими пошкодженнями або без ДТП тепер стане набагато простіше. Масштабні зміни на ринку відбуваються завдяки великій угоді між провідними майданчиками з продажу вживаного транспорту.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на АвтоЦентр.

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Масштабна угода

Американська аукціонна корпорація Copart оголосила про купівлю цифрової платформи ACV Auctions за 1 900 000 000 доларів. Угода дозволить страховому гіганту зайти на ринок гуртових дилерських продажів. Майданчик ACV щороку реалізує понад 800 000 машин від офіційних автосалонів та має базу з 22 000 активних покупців.

Завдяки цьому поглинанню Copart отримає прямий доступ до великих обсягів вживаного транспорту. Автосалони часто здають через цю платформу машини, які виявляються занадто старими чи нерентабельними для роздрібного продажу. При цьому такі автомобілі залишаються повністю ходовими та придатними для щоденної експлуатації без необхідності кузовного ремонту після важких аварій.

Переваги покупців

Нова стратегія дозволить розділити потоки вживаних машин за їхнім технічним станом. Бюджетні ходові варіанти від дилерів підуть на експорт до країн Східної Європи через цифрові канали. Машини після серйозних ДТП та стихійних лих продаватимуть через звичну страхову мережу аукціону.

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Для українських покупців та імпортерів ця угода є позитивним сигналом. Інтеграція детальних інструментів інспекції та софту оцінки стану від ACV суттєво підніме якість звітів і дефектовки. Покупці зможуть чітко бачити приховані технічні проблеми та уникнуть купівлі зношеного брухту під виглядом цілої машини.

Український ринок

Вторинний ринок України активно насичується вживаною технікою з північноамериканських страхових майданчиків. За даними "Укравтопром", протягом минулого місяця український автопарк поповнили майже 4700 вживаних легковиків зі США. Цей показник виявився на 8% меншим за результати серпня минулого року, а середній вік ввезених моделей склав 5,7 року.

У рейтингу купівельного попиту лідирують електромобілі Tesla Model Y (484 реєстрації) та Tesla Model 3 (471), за якими йдуть Ford Escape (408), BMW X3 (306) та Nissan Rogue (266).

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