Ризикована покупка: популярні вживані авто, яких варто уникати

Kia Sorento 2015 року. Фото: netcarshow.com

На вторинному ринку України популярні вживані автомобілі нерідко приховують серйозні конструктивні недоліки під привабливим зовнішнім виглядом. Деякі кросовери та седани вимагають дорогого ремонту силових агрегатів або заміна складних вузлів уже на ранніх пробігах. Автоексперт виділив кілька поширених моделей, купівля яких може принести більше клопоту, ніж задоволення від їзди.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Youtube-канал "Юра Горячий".

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Проблемні мотори

Японський кросовер Mazda CX-5 з дизельним мотором 2,2 л швидко закоксовується під час щоденних міських поїздок. Солярка потрапляє у мастило та розбавляє його, що призводить до зростання рівня оливи, смикання автомобіля й швидкого зносу двигуна. Для міста експерти радять вибирати бензинові версії 2 л або 2,5 л у парі з надійним 6-ступеневим автоматом.

Популярні корейські седани й кросовери Kia Optima, Sportage, Sorento та Hyundai Sonata, Tucson до 2016 року з моторами GDI 2 л і 2,4 л серії G4KJ страждають від передчасного руйнування каталізатора. Його керамічна крихта потрапляє у циліндри, викликає задири на стінках, високу витрату оливи та раптове заклинювання мотора до 100 000 км.

Британські кросовери Land Rover Discovery Sport 2015–2016 років з бензиновими моторами Ingenium часто засмучують малим ресурсом ланцюга ГРМ, підвищеним апетитом до мастила та дефектами турбіни. Дизельні модифікації цього ж сімейства перших років випуску мають ще небезпечнішу проблему у вигляді тріщин колінчастого вала прямо під час руху.

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Популярні французькі хетчбеки та універсали Renault Megane третього й четвертого поколінь з турбомотором 1,2 л та роботом EDC розчаровують високим споживанням бензину до 10 л/100 км у місті та ненадійною трансмісією, яка вимагає дорогого ремонту вже після 70 000 км.

Кузов та практичність

Німецький 4-дверний купе-седан Volkswagen CC (Passat CC) з бензиновими моторами має слабку корозійну стійкість. Іржа регулярно з'являється навколо дверних ручок, на кришці багажника та колісних арках навіть на машинах без ДТП, а низький кліренс і затісний салон створюють додатковий дискомфорт.

Своєю чергою новіші кросовери Nissan Rogue та Mitsubishi Outlander четвертого покоління розчаровують дешевими матеріалами оздоблення, слабкою шумоізоляцією та швидким стиранням хрому в салоні. Крім того, їхній атмосферний двигун 2,5 л не забезпечує очікуваної динаміки.

Окреме застереження стосується вживаних електромобілів усіх марок з реальним запасом ходу менш як 350 км. Вони зовсім не підходять водіям з великими щоденними пробігами понад 500 км на тиждень, адже прив'язка до зарядних станцій та довге очікування біля розетки відбирають занадто багато робочого часу. Для активної щоденної експлуатації в місті та за його межами краще звернути увагу на класичні бензинові машини або плагін-гібриди.

Раніше Новини.LIVE писали, для яких гібридних автомобілів пробіг 500 000 км не є проблемою. Секрет такої довговічності полягає в простій конструкції, відсутності багатьох зношуваних деталей та якісній збірці.

Також читайте, чому українці отримають широкий доступ до авто з пробігом у США. Масштабні зміни на ринку відбуваються завдяки великій угоді між провідними майданчиками з продажу вживаного транспорту.