Вживані авто, які стануть фінансовою пасткою для нового власника

Peugeot 3008 2010 року. Фото: netcarshow.com

Купівля престижного вживаного автомобіля на останні збереження нерідко перетворюється на справжнє фінансове випробування для автовласника. Бажання отримати статусний кузов за помірну ціну часто засліплює покупців. Така машина часто вимагає величезних додаткових витрат вже в перші місяці активної експлуатації. Експерт виділив кілька популярних моделей, які здатні забирати до 70% своєї вартості на постійні ремонти.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал AutoMess.

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Бюджетний сегмент

Популярний седан Volkswagen Passat B6 у ціновій категорії до 7000 доларів вважається дуже ризикованою купівлею. Бензиновий мотор 2.0 FSI на 150 к.с. постійно страждає від утворення нагару на впускних клапанах та виходу з ладу паливної помпи високого тиску. Роботизована коробка передач DSG-6 DQ250 після 250 000 км пробігу вимагає дорогого відновлення мехатроніка та заміни двомасового маховика. Додаткові проблеми створює корозія проводки, через яку виходять з ладу блоки стоянкового гальма та управління світлом.

Купе та седани BMW 3-Series E90 приваблюють чудовою керованістю, але розчарують силовими агрегатами серії N46 та N52. Висока робоча температура понад 100 °C швидко руйнує всі гумові елементи та маслозйомні ковпачки вже до 150 000 км пробігу. Це викликає масляний апетит до 1 л на 1000 км та вимагає дорогого обслуговування систем Valvetronic і Vanos. Електроніка цієї серії також схильна до збоїв, а блок може згоріти навіть під час звичайної заміни акумулятора.

Середній клас

Модель Audi A4 B8 у бюджеті до 10 000 доларів засмучує власників моторами 1.8 TFSI та 2.0 TFSI серії EA888 другої генерації. Через тонкі поршневі кільця виникає катастрофічна витрата мастила, а розтягнений ланцюг ГРМ загрожує пошкодженням клапанів. Усунення цього дефекту вимагає повної заміни поршневої групи на модифіковану версію з широкими кільцями. Коробка передач S-Tronic DL501 додає ризиків через швидкий знос зчеплення та мехатроніка.

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Позашляховик Land Rover Discovery 3 (2004-2009) демонструє найвищу вартість утримання на кожен кілометр шляху. Дизельний мотор 2.7 TDV6 має конструктивну схильність до провертання вкладишів та поломки колінчастого вала через нестачу змащення. Більшість серйозних робіт з мотором вимагають повного демонтажу кузова з рами, що збільшує вартість послуг у рази. Нестабільна пневматична підвіска та зношені компресори остаточно спустошують бюджет власника.

Занадто дорого

Кросовер Peugeot 3008 першого покоління з турбомотором 1.6 THP серії Prince створює безперервні проблеми для власника. Ланцюг ГРМ розтягується вже на 40 000 км пробігу, а система охолодження вимагає постійної заміни термостата та помпи. Роботизована трансмісія EGS6 вимагає частої заміни зчеплення та регулярного адаптування актуаторів на сервісі.

Седан Mercedes-Benz S-Class W221 за 11 000 доларів пропонує лише ілюзію розкоші. Двигуни V6 серії M272 та M273 страждають від швидкого зносу зірочок балансирного вала та розтягування ланцюга ГРМ, що вимагає виймання мотора з кузова. Гідравлічна підвіска ABC та пневматика Airmatic вимагають величезних коштів на ремонт амортизаторів і компресорів.

Флагманський кросовер Porsche Cayenne 957 з мотором 4,8 л схильний до утворення задирів у циліндрах через руйнування алюмінієвого покриття. Єдиним виходом залишається гільзування чавунного блоку з повним розбиранням агрегату.

Кросовер Audi Q5 зі страхових аукціонів США приваблює покупців багатим оснащенням, шкіряним салоном та панорамним дахом за відносно невеликі гроші. Проте технічно ця модель копіює всі проблеми Audi A4 B8, включаючи високу витрату мастила моторами TFSI та регулярні збої роботизованої коробки передач S-Tronic.

Ситуація ускладнюється тим, що привезені після ДТП автомобілі часто відновлюють з використанням найдешевших китайських запчастин або зношених деталей з розбірок. У результаті новий власник отримує машину з порушеною геометрією кузова, постійними помилками в системі подушок безпеки Airbag та збоями в електроніці. Одночасний капітальний ремонт силового агрегату, трансмісії та кузова може легко витягнути понад 5000 доларів, що становить третину від початкової вартості автомобіля.

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