Коли не варто купувати вживаний гібрид: оцінка типів поїздок

Логотип гібрида. Фото: netcarshow.com

Зростання цін на пальне робить машини з комбінованими двигунами привабливою покупкою на вторинному ринку. Проте водію важливо враховувати, що вживані гібридні автомобілі показують різний рівень ефективності залежно від умов експлуатації. Модель, яка чудово економить бензин у міських заторах, може виявитися зовсім невигідною на швидкісній магістралі. Тому варто детально розібратися, для яких саме маршрутів така техніка підходить найменше.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Lʼautomobiliste.

Швидкісні траси

На заміських автобанах та тривалих магістральних маршрутах гібридна система втрачає свої головні переваги. За умови постійного руху з високою швидкістю навантаження лягає виключно на бензиновий мотор, а електродвигун фактично не бере участі в роботі.

У такому режимі машина витрачає стільки ж палива, скільки й звичайний автомобіль з ДВЗ, або навіть більше через додаткову вагу батареї. Якщо більшість поїздок припадає саме на швидкісні траси, купівля вживаного гібрида не принесе очікуваної фінансової вигоди.

Гірські дороги

Під час руху складним рельєфом та серпантинами гібридна силова установка демонструє суперечливі результати. З одного боку, тривалі спуски допомагають системі рекуперації активно накопичувати енергію в акумуляторі від гальмування.

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З іншого боку, постійні підйоми вимагають від ДВЗ максимальної віддачі, адже йому доводиться тягнути вгору важку батарею. Постійна робота двигуна на високих обертах призводить до підвищеної витрати пального та прискореного зносу вузлів.

Відсутність розетки

Підзарядні гібриди (PHEV) мають сенс лише за умови щоденного доступу до електромережі. Якщо у власника немає можливості заряджати акумулятор удома або на роботі, така машина перетворюється на звичайне важке авто.

Возити з собою важку розряджену батарею абсолютно невигідно, позаяк витрата палива в місті суттєво зростає.

Раніше Новини.LIVE писали, як гібридні автомобілі переносять екстремальну погоду. Дослідження асоціації AAA чітко демонструє, що гібридні автомобілі та чисті електрокари втрачають ефективність неоднаково.

Також читайте, чи можна користуватися гібридом з повністю розрядженим акумулятором. Багато водіїв помилково вважають, що у такій ситуації можна просто продовжувати поїздку за допомогою звичайного палива.