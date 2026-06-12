Як гібридні автомобілі переносять екстремальну погоду

Гібридний автомобіль. Фото: netcarshow.com

Аномальні температурні режими здатні суттєво зіпсувати показники паливної економічності будь-якого транспорту. Дослідження асоціації AAA чітко демонструє, що гібридні автомобілі та чисті електрокари втрачають ефективність неоднаково. Головні технічні відмінності між цими системами проявляються під час літньої спеки, коли навантаження на вузли досягає максимуму.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Jalopnik.

Вплив спеки

Коли температура повітря підіймається до 35 °C, паливна ефективність гібридних моделей падає в середньому на 12%. Для порівняння, аналогічний показник у чистих електромобілів погіршується трохи менше, приблизно на 10,4%. Точний рівень падіння ефективності залежить від конкретної моделі.

Основною причиною зниження економічності гібридів улітку стає постійна робота потужного кондиціонера, який охолоджує пасажирський салон. Крім того, наявність класичного двигуна внутрішнього згоряння створює додаткові каверзи під капотом. Гарячий бензиновий мотор постійно виділяє власне тепло, що накладає на бортову систему зобов'язання безперервно охолоджувати всі робочі вузли.

Зимові випробування

Ситуація кардинально змінюється під час настання сильних зимових морозів, коли температура повітря падає до -7 °C. У таких умовах паливна ефективність гібридних автомобілів зменшується на 22,8%. А для чистих електрокарів зима стає значно сильнішим ударом. Їхня загальна ефективність падає одразу на 35,6%, а реальний запас ходу на одному заряді скорочується в середньому на 39%.

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Таке різке зимове падіння автономності електричних машин зумовлене потребою витрачати колосальну кількість енергії на обігрів салону. Також самі літієві акумулятори за своєю природою працюють набагато гірше за умов низьких температур. Наприклад, під час випробувань популярний кросовер Tesla Model Y показав зменшення дальності ходу з комфортних 479 км за теплої погоди до скромних 253 км під час сильного морозу. Гібридні автомобілі переносять зимовий період набагато стабільніше завдяки теплу від бензинового двигуна.

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