Как гибридные автомобили переносят экстремальные погодные условия

Гибридный автомобиль. Фото: netcarshow.com

Необычные погодные условия могут существенно ухудшить показатели топливной экономичности любого транспортного средства. Исследование ассоциации AAA четко демонстрирует, что гибридные автомобили и чистые электрокары теряют эффективность по-разному. Основные технические различия между этими системами проявляются во время летней жары, когда нагрузка на узлы достигает максимума.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Jalopnik.

Влияние жары

Когда температура воздуха поднимается до 35 °C, топливная эффективность гибридных моделей падает в среднем на 12%. Для сравнения, аналогичный показатель у чисто электрических автомобилей ухудшается чуть меньше, примерно на 10,4%. Точный уровень падения эффективности зависит от конкретной модели.

Основной причиной снижения экономичности гибридов летом становится постоянная работа мощного кондиционера, который охлаждает пассажирский салон. Кроме того, наличие классического двигателя внутреннего сгорания создает дополнительные сложности под капотом. Горячий бензиновый мотор постоянно выделяет собственное тепло, что налагает на бортовую систему обязательство непрерывно охлаждать все рабочие узлы.

Зимние испытания

Ситуация кардинально меняется с наступлением сильных зимних морозов, когда температура воздуха опускается до -7 °C. В таких условиях топливная эффективность гибридных автомобилей снижается на 22,8%. А для чисто электрических автомобилей зима становится гораздо более сильным ударом. Их общая эффективность падает сразу на 35,6%, а реальный запас хода на одном заряде сокращается в среднем на 39%.

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Такое резкое зимнее падение автономности электрических машин обусловлено необходимостью тратить колоссальное количество энергии на обогрев салона. Также сами литиевые аккумуляторы по своей природе работают гораздо хуже в условиях низких температур. Например, во время испытаний популярный кроссовер Tesla Model Y показал уменьшение дальности хода с комфортных 479 км в теплую погоду до скромных 253 км во время сильного мороза. Гибридные автомобили переносят зимний период гораздо стабильнее благодаря теплу от бензинового двигателя.

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