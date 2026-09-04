Досвідчений механік назвав вживані авто, які стануть тягарем для водія

BMW X5 2019 року. Фото: netcarshow.com

Купівля автомобіля з пробігом часто здається гарним способом заощадити власні кошти. Проте популярний зовнішній вигляд та гучний бренд нерідко приховують серйозні технічні проблеми. На вторинному ринку вживані машини можуть вимагати величезних витрат на ремонт та пошук рідкісних деталей. Переможець премії Ultimate Golden Mechanic Award та ведучий програми At Your Service Грег Деймон закликає покупців ретельно оцінювати ризики перед угодою.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на GOBankingRates.

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Німецький кросовер

Модель BMW X5 приваблює покупців престижем та чудовою керованістю на дорозі. Проте цей автомобіль постійно страждає від витоків мастила, збоїв підвіски та проблем з ненадійною електронікою. Грег Деймон зазначає, що після закінчення заводської гарантії обслуговування цієї техніки перетворюється на справжній фінансовий тягар.

Власники часто стикаються з високою вартістю оригінальних деталей та складністю пошуку кваліфікованих майстрів. Ігнорування навіть дрібних витоків робочих рідин легко призводить до ремонтних рахунків на тисячі доларів.

Японський седан

Популярний седан Nissan Altima 2013–2015 років випуску розчаровує хронічними поломками силових агрегатів. Безступеневий варіатор CVT виходить з ладу значно раніше позначки в 160 000 км пробігу. Також модель має часті проблеми з глушінням двигуна та відмовами рульового управління.

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Деймон наголошує на складності та високій вартості відновлення таких трансмісій. А раптові пробуксовки коробки передач під час руху створюють пряму загрозу безпеці на дорозі.

Корейський кросовер

Компактний кросовер Hyundai Kona 2018 та 2021 років випуску лякає власників небезпечними вадами двигуна. Через дефектні поршневі кільця у моторі виникає сторонній стук, що призводить до раптової зупинки або повного заклинювання агрегату. Заміна силового блоку поза гарантією коштує дуже дорого.

Також дрібні збої електроніки виникають регулярно. Водіям варто з обережністю ставитися до купівлі цієї моделі на вторинному ринку.

Американський седан

Бюджетний Chevrolet Cruze обіцяє економність, але вимагає частих візитів до автосервісу. Моделі 2012 року постійно страждають від витоків охолоджувальної рідини, відмов водяної помпи та збоїв автоматичної трансмісії.

Ціна відновлення цього автомобіля часто перевищує його залишкову ринкову вартість. Конкуренти на кшталт Toyota Corolla чи Honda Civic демонструють значно вищу надійність і коштують дешевше в експлуатації.

Британський люкс

Land Rover Range Rover славиться комфортом, але розчаровує постійними поломками пневмопідвіски та електроніки. Дорога діагностика та високі ціни на запчастини змушують власників швидко продавати ці машини.

Раніше Новини.LIVE писали, чи варто купувати автомобіль з пробігом 200 000 км. В сучасних реаліях це лише показник пройденої відстані, а не вирок.

Також читайте, чому українські водії остерігаються французьких авто з пробігом. Більшість аргументів проти таких машин ґрунтуються на чужому досвіді, старих форумах або спогадах про автомобілі віком понад 15–20 років.