Автомобілі, які ледве долають 100 000 км: антирейтинг витривалості

Subaru XV 2.0 D 2016 року. Фото: netcarshow.com

Тривалі випробування є одним з найоб'єктивніших способів дізнатися справжній ресурс машини. Експерти німецького видання Auto Bild регулярно випробовують нові моделі, відправляючи їх у пробіг на 100 000 км, що відповідає приблизно восьми рокам звичайної експлуатації. Під час чергових перевірок фахівці визначили найпроблемніші авто, які почали виходити з ладу задовго до фінішу. Результати виявилися суворими навіть для представників преміальних марок.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Interia Motoryzacja.

Початок проблем

Деякі популярні машини почали розчарувати випробувачів майже одразу після виїзду з автосалону. Наприклад, кросовер Audi Q3 2.0 TDI quattro зажадав ремонту вже на позначці 28 000 км, коли спочатку зламався лямбда-зонд, а далі вийшла з ладу коробка передач.

Ще гірший результат показав компактвен BMW 218i Active Tourer. На ранньому пробігу в ньому виявили знос підшипників, а згодом сильний знос мотора призвів до його повної заміни.

У кросовера Citroen C4 Cactus PureTech 110 виникли проблеми з запалюванням, корозія кузова та відмова трансмісії вже після 30 000 км.

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Суворі випробування

Також до списку проблемних потрапив Ford Fiesta 1.0 EcoBoost через регулярні витоки рідин, несправності кермового управління та поломку силового агрегату.

Японський кросовер Subaru XV 2.0 D здивував передчасною іржею, рипінням пластику в салоні та збоями в трансмісії.

Легендарний Volkswagen Golf 1.4 TSI теж не витримав навантажень, показавши перші збої на 37 000 км та повністю вивівши з ладу коробку передач на 150 000 км.

До переліку машин, які розчарували експертів, увійшли також Chevrolet Orlando, BMW i3, Ford Grand C-Max та Suzuki Vitara.

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