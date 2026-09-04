Опытный механик назвал подержанные авто, которые станут обузой для водителя

BMW X5 2019 года. Фото: netcarshow.com

Покупка подержанного автомобиля часто кажется хорошим способом сэкономить собственные средства. Однако привлекательный внешний вид и громкий бренд нередко скрывают серьезные технические проблемы. На вторичном рынке подержанные машины могут потребовать огромных затрат на ремонт и поиск редких запчастей. Лауреат премии Ultimate Golden Mechanic Award и ведущий программы At Your Service Грег Деймон призывает покупателей тщательно оценивать риски перед заключением сделки.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на GOBankingRates.

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Немецкий кроссовер

Модель BMW X5 привлекает покупателей престижем и превосходной управляемостью на дороге. Однако этот автомобиль постоянно страдает от утечек масла, неисправностей подвески и проблем с ненадежной электроникой. Грег Деймон отмечает, что после истечения заводской гарантии обслуживание этой техники превращается в настоящее финансовое бремя.

Владельцы часто сталкиваются с высокой стоимостью оригинальных запчастей и сложностью поиска квалифицированных мастеров. Игнорирование даже мелких утечек рабочих жидкостей легко приводит к ремонтным счетам на тысячи долларов.

Японский седан

Популярный седан Nissan Altima 2013–2015 годов выпуска разочаровывает хроническими поломками силовых агрегатов. Бесступенчатый вариатор CVT выходит из строя значительно раньше отметки в 160 000 км пробега. Также у модели наблюдаются частые проблемы с заглоханием двигателя и отказами рулевого управления.

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Деймон подчеркивает сложность и высокую стоимость ремонта таких трансмиссий. А внезапные пробуксовки коробки передач во время движения создают прямую угрозу безопасности на дороге.

Корейский кроссовер

Компактный кроссовер Hyundai Kona 2018 и 2021 годов выпуска пугает владельцев опасными неисправностями двигателя. Из-за дефектных поршневых колец в двигателе возникает посторонний стук, что приводит к внезапной остановке или полному заклиниванию агрегата. Замена силового агрегата вне гарантии обходится очень дорого.

Кроме того, регулярно возникают мелкие сбои в работе электроники. Водителям следует с осторожностью относиться к покупке этой модели на вторичном рынке.

Американский седан

Бюджетный Chevrolet Cruze обещает экономичность, но требует частых посещений автосервиса. Модели 2012 года постоянно страдают от утечек охлаждающей жидкости, отказов водяного насоса и сбоев автоматической коробки передач.

Стоимость ремонта этого автомобиля часто превышает его остаточную рыночную стоимость. Конкуренты вроде Toyota Corolla или Honda Civic демонстрируют значительно более высокую надежность и обходятся дешевле в эксплуатации.

Британский люкс

Land Rover Range Rover славится комфортом, но разочаровывает постоянными поломками пневмоподвески и электроники. Дорогая диагностика и высокие цены на запчасти заставляют владельцев быстро продавать эти машины.

Ранее Новини.LIVE писали, стоит ли покупать автомобиль с пробегом 200 000 км. В современных реалиях это лишь показатель пройденного расстояния, а не приговор.

Также читайте, почему украинские водители опасаются французских авто с пробегом. Большинство аргументов против таких машин основано на чужом опыте, старых форумах или воспоминаниях об автомобилях возрастом более 15–20 лет.