Парадоксы рынка: почему подержанные авто стоят дороже новых

Toyota Yaris Cross 2024 года. Фото: netcarshow.com

Большинство транспортных средств стремительно теряют свою стоимость сразу после выезда из автосалона. Однако на современном рынке встречаются уникальные случаи, когда автомобили с пробегом стоят дороже аналогичных новых моделей. Подобная аномалия обычно касается редких суперкаров, но сейчас она охватила даже массовый сегмент. Длительные очереди на новые машины и дефицит популярных версий заставляют покупателей переплачивать за возможность получить желаемое авто немедленно.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Drive.

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Дефицит и очереди

Покупка новой машины в салоне часто сопровождается длительным ожиданием поставки, которое может растянуться на полгода. Согласно данным за август 2026 года от компании по автомобильной аналитике AutoGrab, на рынке Австралии целый ряд подержанных моделей продается по цене, превышающей их первоначальную стоимость в автосалоне. Покупатели предпочитают переплатить за несколько лет эксплуатации, чем ждать новую модель с завода.

Дополнительным фактором роста стоимости становится регулярное повышение цен на новые поколения автомобилей и снятие с производства успешных бензиновых двигателей. Например, кроссовер Porsche Macan первого поколения ценится из-за перехода следующего поколения на чисто электрическую тягу. А внедорожник Toyota LandCruiser 2021 года дорожает на вторичном рынке благодаря наличию последней версии двигателя V8.

Лидеры рынка

Компактный рамный внедорожник Suzuki Jimny 2019 года удерживает абсолютное лидерство, демонстрируя сохранение стоимости на уровне 112%. Даже экземпляры 2018 и 2022 годов продаются значительно дороже первоначальной салонной стоимости. Высокий спрос на гибриды от Toyota также заставляет покупателей платить больше за подержанные Yaris Cross и RAV4, чтобы избежать полугодовых очередей у дилеров.

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Suzuki Jimny 2019 года: 112% Suzuki Jimny 2022 года: 110% Suzuki Jimny 2018 года: 109% Lexus GX 2024 года: 108% Porsche Macan 2024 года: 108% Toyota Yaris Cross 2023 года: 106% Toyota Yaris Cross 2024 года: 106% Lexus LBX 2024 года: 106% Toyota LandCruiser Prado 2024 года: 105% Porsche Macan 2023 года: 103% Suzuki Jimny 2021 года: 103% Toyota RAV4 2023 года: 102% Land Rover Defender 2012 года: 101% Toyota LandCruiser 2021 года: 101% Toyota Corolla Cross 2023 года: 101% Land Rover Defender 2024 года: 101% Suzuki Jimny 2024 года: 101%

Ранее Новини.LIVE писали, что следует проверить перед покупкой подержанного Subaru. Комплексный осмотр узлов помогает вовремя обнаружить скрытые дефекты и уберечь владельца от дорогостоящих ремонтов.

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