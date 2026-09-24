Проверка подержанного Subaru: основные неисправности авто марки

Subaru Forester 2011 года. Фото: netcarshow.com

Японские машины отличаются высокой практичностью, надежным полным приводом и длительным сроком службы. Однако популярные подержанные автомобили Subaru требуют тщательной диагностики перед заключением сделки. Даже надежные экземпляры со временем приобретают характерные технические недостатки двигателей, трансмиссий и элементов ходовой части. Комплексный осмотр узлов помогает своевременно выявить скрытые дефекты и уберечь владельца от дорогостоящих ремонтов.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Реклама

Двигатель и трансмиссия

Одной из самых распространенных и серьезных проблем старых моделей с двигателями серии EJ является пробитая прокладка головки блока цилиндров. Этот дефект не всегда заметен, но о нем свидетельствуют белый дым из выхлопной трубы, быстрый перегрев двигателя и остатки масла в расширительном бачке.

На автомобилях выпуска с 1990-х по начало 2000-х годов также важно контролировать состояние ремня ГРМ, ведь его износ и внезапный обрыв приводят к фатальным повреждениям внутренних деталей двигателя.

Особое внимание при диагностике следует уделить бесступенчатому вариатору CVT, который устанавливался на модели Outback и Forester. Признаками скорого выхода коробки из строя являются рывки при ускорении, утечки рабочей жидкости, глухие стуки при переключении режимов или полное отсутствие реакции на нажатие педали газа.

Читайте также:

На заряженных модификациях WRX, Forester XT и отдельных версиях Legacy требуется проверка турбины, которая из-за несвоевременной замены масла быстро изнашивается и вызывает повышенный расход масла.

Кузов и ходовая часть

Серьезную угрозу для автомобиля представляет коррозия, которая быстро разрушает металл из-за постоянного контакта с зимними реагентами, снегом и влагой. Глубокая ржавчина не просто портит внешний вид, но и существенно ослабляет силовой каркас кузова, детали подвески и тормозные магистрали. Во время проверки следует тщательно осмотреть колесные арки, пороги, нижние края дверей и днище, ведь поверхностные пятна легко устранить, тогда как сквозное разрушение металла делает езду полностью опасной.

Длительная эксплуатация также негативно сказывается на ходовой части, где первыми изнашиваются амортизаторы, сайлентблоки и ступичные подшипники. Во время тестовой поездки о дефектах подвески сигнализируют посторонние стуки на неровностях, раскачивание кузова, клевание носом при торможении, неравномерный износ протектора.

Кроме того, стоит проверить работу всех индикаторов на приборной панели и сверить фактическое состояние машины с её сервисной историей.

Ранее Новини.LIVE писали о пяти практических возможностях автомобилей Subaru. Даже некоторые давние поклонники марки не в курсе нескольких скрытых полезных функций в машинах.

Также читайте, почему водители боятся покупать автомобили Subaru. Эксперты разобрались, какие из этих проблем являются вымыслом, а какие — конструктивной особенностью оппозитных двигателей, требующей внимания.