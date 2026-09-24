Проверка подержанного Subaru: основные неисправности авто марки

Что нужно проверить перед покупкой подержанного Subaru
Японские машины отличаются высокой практичностью, надежным полным приводом и длительным сроком службы. Однако популярные подержанные автомобили Subaru требуют тщательной диагностики перед заключением сделки. Даже надежные экземпляры со временем приобретают характерные технические недостатки двигателей, трансмиссий и элементов ходовой части. Комплексный осмотр узлов помогает своевременно выявить скрытые дефекты и уберечь владельца от дорогостоящих ремонтов.
Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.
Двигатель и трансмиссия
Одной из самых распространенных и серьезных проблем старых моделей с двигателями серии EJ является пробитая прокладка головки блока цилиндров. Этот дефект не всегда заметен, но о нем свидетельствуют белый дым из выхлопной трубы, быстрый перегрев двигателя и остатки масла в расширительном бачке.
На автомобилях выпуска с 1990-х по начало 2000-х годов также важно контролировать состояние ремня ГРМ, ведь его износ и внезапный обрыв приводят к фатальным повреждениям внутренних деталей двигателя.
Особое внимание при диагностике следует уделить бесступенчатому вариатору CVT, который устанавливался на модели Outback и Forester. Признаками скорого выхода коробки из строя являются рывки при ускорении, утечки рабочей жидкости, глухие стуки при переключении режимов или полное отсутствие реакции на нажатие педали газа.
На заряженных модификациях WRX, Forester XT и отдельных версиях Legacy требуется проверка турбины, которая из-за несвоевременной замены масла быстро изнашивается и вызывает повышенный расход масла.
Кузов и ходовая часть
Серьезную угрозу для автомобиля представляет коррозия, которая быстро разрушает металл из-за постоянного контакта с зимними реагентами, снегом и влагой. Глубокая ржавчина не просто портит внешний вид, но и существенно ослабляет силовой каркас кузова, детали подвески и тормозные магистрали. Во время проверки следует тщательно осмотреть колесные арки, пороги, нижние края дверей и днище, ведь поверхностные пятна легко устранить, тогда как сквозное разрушение металла делает езду полностью опасной.
Длительная эксплуатация также негативно сказывается на ходовой части, где первыми изнашиваются амортизаторы, сайлентблоки и ступичные подшипники. Во время тестовой поездки о дефектах подвески сигнализируют посторонние стуки на неровностях, раскачивание кузова, клевание носом при торможении, неравномерный износ протектора.
Кроме того, стоит проверить работу всех индикаторов на приборной панели и сверить фактическое состояние машины с её сервисной историей.
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