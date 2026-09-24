Перевірка вживаного Subaru: головні дефекти автомобілів марки

Subaru Forester 2011 року. Фото: netcarshow.com

Японські машини вирізняються високою практичністю, міцним повним приводом та тривалим терміном служби. Проте популярні вживані автомобілі Subaru вимагають ретельної діагностики перед укладанням угоди. Навіть надійні екземпляри з часом мають характерні технічні слабкості моторів, трансмісій та елементів ходової частини. Комплексний огляд вузлів допомагає вчасно знайти приховані дефекти та вберегти власника від дорогих ремонтів.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

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Двигун і трансмісія

Однією з найпоширеніших і найважчих проблем старих моделей з моторами серії EJ є пробита прокладка головки блоку циліндрів. Цей дефект не завжди помітний, але його видають білий дим з вихлопної труби, швидкий перегрів мотора та залишки мастила в розширювальному бачку.

На автомобілях випуску від 1990-х до початку 2000-х років також важливо контролювати стан ременя ГРМ, адже його знос і раптовий обрив призводять до фатальних пошкоджень внутрішніх деталей двигуна.

Окрему увагу під час діагностики слід приділити безступеневому варіатору CVT, який встановлювали на моделі Outback та Forester. Ознаками близького виходу коробки з ладу є ривки під час прискорення, витоки робочої рідини, глухі стуки під час перемикання режимів або повна відсутність реакції на натискання педалі газу.

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Кузов та ходова

Серйозну загрозу для машини становить корозія, яка швидко знищує метал через постійний контакт з зимовими реагентами, снігом та вологою. Глибока іржа не просто псує зовнішній вигляд, а й суттєво послаблює силовий каркас кузова, деталі підвіски та гальмівні магістралі. Під час перевірки варто ретельно оглянути колісні арки, пороги, нижні краї дверей та днище, адже поверхневі плями легко усунути, тоді як наскрізне руйнування металу робить їзду повністю небезпечною.

Тривала експлуатація також негативно впливає на ходову частину, де першими зношуються амортизатори, сайлентблоки та ступичні підшипники. Під час тестової поїздки про дефекти підвіски сигналізують сторонні стуки на нерівностях, розгойдування кузова, клювання носом під час гальмування та нерівномірне стирання протектора.

Додатково варто перевірити роботу всіх індикаторів на щитку приладів і звірити фактичний стан машини з її сервісною історією.

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