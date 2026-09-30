Выгодная альтернатива Toyota RAV4: новый гибридный кроссовер

Toyota Corolla Cross 2026 года. Фото: netcarshow.com

Японский автопроизводитель создал внутреннего конкурента для своего главного бестселлера, предложив покупателям более удобный городской формат. Гибридный кроссовер Toyota Corolla Cross Hybrid сочетает в себе исключительную экономичность, надежную техническую базу и большую доступность. Модель разработана для водителей, которым нужно практичное транспортное средство без переплаты за лишние габариты. Существенная разница в цене делает этот кроссовер чрезвычайно привлекательным выбором на рынке.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Top Speed.

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Сравнение габаритов

Силовой агрегат компактной модели состоит из 2-литрового бензинового двигателя и трех электродвигателей общей мощностью 196 л.с. Полноприводная трансмиссия обеспечивает средний расход топлива около 5,6 л/100 км, что полностью соответствует показателям базового гибридного RAV4.

Однако длина Corolla Cross составляет 4,47 м против 4,62 м у RAV4, а ширина 1,82 м против 1,88 м у более крупного кроссовера. Благодаря этому радиус разворота уменьшился с 11,2 м до 10,8 м, что значительно облегчает маневрирование и парковку на узких городских улицах.

Уменьшение габаритных размеров практически не сказывается на комфорте передних пассажиров, где пространство для ног достигает 109 см. На заднем ряду Corolla Cross предлагает 81 см для ног, тогда как более крупный RAV4 обеспечивает пассажирам 96 см.

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Объем багажника со сложенными сиденьями у младшей модели составляет 1750 л, что уступает показателю RAV4 в 1993 л, но остается вполне достаточным для семейных нужд.

Экономическое преимущество

Главным аргументом в пользу выбора младшей модели остается ее стартовая стоимость. Начальная цена на гибридную Corolla Cross примерно на 7% ниже, чем у базовой RAV4, а в топовых версиях разница в цене между моделями достигает 20–22%. При этом владелец меньшего кроссовера не чувствует себя ограниченным в оснащении или безопасности.

Уже в базовой комплектации автомобиль предлагает фирменный комплекс безопасности с адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения, а более дорогие версии получают большой цифровой приборный щиток и беспроводную зарядку. Оба кроссовера демонстрируют одинаково низкие расходы на топливо и обслуживание, поэтому покупка Corolla Cross позволяет сэкономить значительную сумму уже на этапе приобретения.

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