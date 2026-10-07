Подержанная Toyota RAV4 Hybrid: на что обратить внимание при покупке

Toyota RAV4 2019 года. Фото: netcarshow.com

Японские гибридные кроссоверы приобрели огромную популярность благодаря своей надежности и низкому расходу топлива. На вторичном рынке кроссовер Toyota RAV4 Hybrid остается одним из самых востребованных вариантов в своем классе. Однако при покупке подержанного автомобиля следует внимательно осматривать не только двигатель или кузов, но и специфические узлы гибридной системы. Тщательная диагностика поможет избежать скрытых дефектов и существенных финансовых затрат.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Autopark.

Реклама

Выбор поколения

Поколение XA40 (2015–2018) предлагает покупателям более доступную цену на вторичном рынке. Модель оснащена 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью около 197 л.с. и никель-металл-гидридной тяговой батареей. Расход топлива составляет ориентировочно 7,4 л/100 км. Основные риски этой версии связаны с естественным износом узлов из-за возраста и качества предыдущего обслуживания.

Более современное поколение XA50 (с 2019 года) построено на платформе TNGA и развивает около 218–222 л.с. Этот кроссовер более экономичен, ведь расходует около 6 л/100 км в смешанном цикле. Подзаряжаемая версия Plug-in Hybrid имеет аккумулятор на 18,1 кВт·ч, развивает более 300 л.с. и обеспечивает запас хода до 75 км исключительно на электротяге.

Проверка узлов

Тяговая батарея не имеет четко определенного срока службы, а ее ресурс зависит от условий эксплуатации. В США официальная гарантия на этот элемент составляет 8 лет или 160 000 км, а для моделей 2020 года выпуска — 10 лет или 240 000 км. Во время компьютерной диагностики важно оценить напряжение отдельных блоков и проверить работу вентилятора системы охлаждения. Загрязнение воздухозаборника пылью или шерстью животных часто приводит к перегреву аккумулятора.

Читайте также:

Вместо обычного вариатора здесь работает надежный планетарный механизм eCVT без ремней и шкивов. Система полного привода E-Four использует отдельный электродвигатель для задней оси без применения карданного вала. Полноприводные версии XA50 требуют обязательного визуального осмотра высоковольтного кабеля заднего электродвигателя, который может подвергаться коррозии под воздействием дорожных реагентов.

Оценка рисков

Обычный 12-вольтовый аккумулятор отвечает за запуск электронных систем и в случае разряда вызывает ошибки на приборной панели. На автомобилях с пробегом тормозные диски могут покрываться ржавчиной, поскольку машина часто тормозит с помощью рекуперации.

При покупке автомобилей из США следует тщательно проверять VIN-код, геометрию кузова и состояние подушек безопасности. Самым опасным повреждением для любого электромобиля остается попадание в воду.

Ранее Новини.LIVE писали, какую Toyota RAV4 с пробегом можно купить в Украине за 15 000 долларов. Оценка технического состояния и происхождения конкретного экземпляра оказывается гораздо важнее минимальной разницы в возрасте.

Также читайте, какой гибридный кроссовер заставит забыть о Toyota RAV4. Модель разработали для водителей, которым нужно практичное транспортное средство без переплаты за лишние габариты.