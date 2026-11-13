Лучшие б/у машины для города с автоматической коробкой передач

Toyota Yaris 2020 года. Фото: netcarshow.com

В 2026 году компактные городские машины с автоматической коробкой передач остаются самым удобным транспортом для ежедневных поездок в пробках и удобной парковки на узких улицах. При выборе такой модели водители обращают внимание на экономичность, хорошую обзорность и доступность запчастей. В зависимости от бюджета и потребностей можно подобрать как совсем крошечный хэтчбек для новичка, так и более просторную модель для всей семьи.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Autopark.

Реклама

Маленькие хэтчбеки

Hyundai i10 прекрасно подходит в качестве первого автомобиля для поездок на работу или учебу благодаря миниатюрным размерам, экономичным бензиновым двигателям и простоте обслуживания. Главными недостатками этой модели остаются небольшой багажник и тесное пространство на втором ряду сидений. Перед сделкой важно уточнить тип коробки передач, ведь в зависимости от поколения там устанавливали классический автомат или робот.

Toyota Yaris привлекает покупателей практичным интерьером, маневренностью и низким расходом топлива в городском цикле. Автомобиль одинаково хорошо подходит как для повседневных дел, так и для периодических загородных поездок. Однако покупателям стоит заранее проверить конкретную модификацию, поскольку отдельные версии оснащались роботизированной трансмиссией, которая ощутимо отличается от классической гидромеханики.

Suzuki Swift отличается живым характером и легкостью управления в плотном транспортном потоке. Этот компактный хэтчбек позволяет парковаться в ограниченном пространстве и доставляет удовольствие от динамичной езды. В то же время владельцам придётся смириться со скромным объёмом багажного отделения и внимательно выбирать год выпуска из-за различных типов автоматических коробок передач.

Читайте также:

Mazda 2 предлагает привлекательный дизайн и точную управляемость для индивидуальных повседневных маршрутов. Машина легко маневрирует по узким улицам и не требует много места на стоянке. Единственным существенным ограничением являются тесный задний ряд и небольшой багажник, из-за чего модель не слишком подходит для регулярных семейных поездок.

Практичные модели

Kia Rio в кузове седан или хэтчбек обеспечивает больше пространства в салоне и вместительный багажник для семейных нужд. Модель удобна как в городе, так и на трассе, а поиск запчастей не вызывает никаких трудностей. При выборе автомобиля следует тщательно оценить состояние ходовой части, ведь уровень шумоизоляции и комфорт подвески сильно зависят от поколения модели.

Volkswagen Polo сочетает в себе сдержанный дизайн, продуманную эргономику и удобную посадку водителя. Автомобиль отличается хорошей управляемостью и большим количеством модификаций для различных задач. Особое внимание при осмотре стоит уделить версиям с роботизированной коробкой DSG, которая требует профессиональной диагностики перед покупкой.

Hyundai i20 представляет собой удачный компромисс между компактными габаритами и внутренним пространством для регулярных поездок с детьми. Модель радует хорошей обзорностью и практичным багажником. Характеристики двигателей и коробок передач существенно менялись в зависимости от года выпуска, поэтому перед покупкой необходимо проверять конкретную комплектацию.

Бюджет покупки

В сегменте до 5000 долларов покупателям доступны более старые поколения Hyundai i10 и Suzuki Swift, где главным критерием выбора становится реальное техническое состояние конкретного экземпляра, а не логотип на капоте.

При увеличении бюджета до 5000–8000 долларов на рынке появляются Toyota Yaris, Kia Rio, Volkswagen Polo и Hyundai i20. Здесь обязательно нужно проверять кузов на коррозию и историю обслуживания. В сегменте от 8000 до 12 000 долларов можно рассчитывать на более новые машины с камерой заднего вида, климат-контролем и другими системами комфорта.

Ранее Новини.LIVE писали о компактных автомобилях с самым экономичным расходом топлива. В 2026 году небольшие седаны и хэтчбеки остаются наиболее рациональным выбором для экономных водителей.

Также читайте, какие компактные кроссоверы специалисты советуют покупать даже с большим пробегом. Они выделяют несколько японских, американских и корейских вариантов с безупречной репутацией.