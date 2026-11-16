Які вживані авто можна купити в Україні менш як за 2500 доларів

Автомобілі з пробігом. Фото: Новини.LIVE

На українському вторинному ринку автомобілі з такою вартістю займають приблизно 10% від усіх активних оголошень. Станом на листопад 2026 року серед 309 895 пропозицій знайшлося 25 075 машин на ходу в ціновому діапазоні від 500 до 2500 доларів, тоді як середня ціна всього ринку сягнула 9800 доларів. Типова машина у цьому сегменті коштує в середньому 1600 доларів, має 2001 рік випуску та заявлений пробіг близько 207 000 км. Лише у 4203 оголошеннях продавці вказали відсутність пошкоджень, тоді як у понад 20 000 випадків стан кузова взагалі не уточнювали.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Інститут досліджень авторинку.

Реклама

Дешеві машини

Основу найдоступнішого сегмента формують масові та прості в обслуговуванні машини, які десятиліттями експлуатуються на вітчизняних дорогах.

Daewoo Lanos (2854 оголошення); Lada 110 (1447 оголошень); Lada 2109 (1105 оголошень); Lada 21099 (1089 оголошень); Lada 2107 (1069 оголошень).

Серед популярних іномарок до першої десятки також потрапили Opel Vectra та Volkswagen Passat, проте їхній медіанний рік випуску становить 1993 і 1991 відповідно. Заявлений пробіг європейських моделей сягає 311 000 та 350 000 км, що вимагає особливо уважної перевірки перед угодою.

Читайте також:

Стан та пробіг

Цифрам на одометрі в цьому бюджеті не можна довіряти без перевірки, адже для моделей Lada 2107 та 2106 середній пробіг у базі становить лише 100 000 км при середньому році випуску 2003 і 1988. Реальний кілометраж таких машин за десятиліття експлуатації значно більший, тому показники приладів варто звіряти з реєстраційною історією та фактичним зносом салону.

У категорії до 2500 доларів вирішальне значення має технічний стан конкретного екземпляра, а не марка чи модель на капоті. Справний Daewoo Lanos за 2300 доларів з цілим кузовом та доглянутим двигуном виявиться вигіднішим за дешевший аналог за 1500 доларів, який одразу потребуватиме зварювання порогів, заміни гуми та ремонту гальм.

Покупцям варто заздалегідь закладати фінансовий резерв на перше технічне обслуговування та непередбачувані дрібні ремонти.

Перевірка авто

Перед оформленням документів необхідно звірити номер VIN на кузові та у свідоцтві про реєстрацію, а також перевірити машину на юридичні обмеження. На огляді головну увагу слід приділити стану силових елементів кузова, днища та місць кріплення підвіски. Боротьба з наскрізною корозією часто коштує дорожче за ремонт мотора.

Двигун бажано запускати виключно холодним, щоб оцінити роботу систем без попереднього прогрівання продавцем, а потім оглянути ходову частину на підіймачу. Також варто перевірити заряджання акумулятора, роботу генератора, обігрівача салону, освітлення та замків, позаяк дрібна електрика в старих машинах здатна забрати чимало часу та коштів.

Загалом автомобіль у межах 2500 доларів підійде водіям для коротких щоденних поїздок за умови готовності до простого оснащення та періодичних візитів на сервіс. У такому бюджеті практичніший вигляд має живий Daewoo Lanos з доступними запчастинами, ніж старіша та складніша за конструкцією іномарка.

Раніше Новини.LIVE писали, які авто з пробігом вигідно везти з Німеччини в Україну. Різні типи силових установок зараз демонструють протилежну цінову динаміку.

Також читайте, на що перетворюються малолітражні автомобілі після 100 000 км. Результати випробувань показали прірву між лідерами сегмента та відверто проблемними екземплярами.