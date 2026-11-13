Ризики під час купівлі вживаного авто, які дорого коштують водіям

Продаж вживаних авто. Фото: УНІАН

Автомобілі на вторинному ринку часто продають з технічними дефектами або юридичними проблемами, про які власники воліють мовчати. Компанія carVertical виділила п'ять головних ризиків, через які покупці втрачають тисячі євро. Сюди входять як складні злочинні махінації з документами та ремонтом, так і звичайний психологічний тиск під час огляду машини.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на carVertical.

Реклама

Маскування дефектів

Перша серйозна загроза стосується машин зі США після важких аварій, яким у Європі роблять лише поверхневий косметичний ремонт. Такі авто отримують сертифікати придатності й продаються як цілі, хоча через порушену геометрію кузова та несправні подушки безпеки вони перетворюються на смертельну пастку. Масштаб проблеми підтвердило розслідування Європейської прокуратури Nimmersatt, яке викрило продаж 16 500 таких машин лише в Литві на суму 144 000 000 євро.

Другим небезпечним способом є клонування VIN-коду, коли викраденій або списаній машині перебивають номери кузова під легальний автомобіль з іншої країни. Фахівець carVertical з досліджень авторинку Рамунас Плєткус попередив, що через слабкий обмін даними між державами покупець ризикує залишитись і без авто, і без грошей, якщо підробка викриється. Головною ознакою такого двійника у звітах стають різкі стрибки пробігу, адже дві різні машини з однаковим номером одночасно проходять техогляд і страхування в різних країнах.

Окрім підміни документів, продавці часто просто приховують технічні дефекти перед угодою, зокрема вимикають лампочки помилок на панелі приладів та не калібрують датчики систем допомоги водієві ADAS після аварій.

Читайте також:

Маніпуляції на ринку

Третім та наймасовішим ризиком залишається скручування одометра для штучного завищення ціни. За дослідженням carVertical 2026 року, в Україні така махінація додає до вартості машини в середньому 10,7%, через що покупець переплачує близько 1900 євро на авто за 20 000 євро. Як пояснив Рамунас Плєткус, окрім миттєвих фінансових втрат, водій пропускає планову заміну, наприклад, ланцюга або ременя ГРМ, що згодом обертається капітальним ремонтом двигуна.

Четверта схема спрямована вже проти продавців і базується на підроблених банківських застосунках. Після підписання договору шахрай показує на екрані смартфона чек про успішний переказ у фальшивій програмі або миттєво скасовує реальний платіж і швидко їде на машині. Щоб не залишитися без автомобіля і без грошей, передавати ключі та документи варто лише після фактичного надходження суми на банківський рахунок, адже звичайний знімок екрана не підтверджує оплату.

П'ятою пасткою стає штучний поспіх, коли продавець тисне на покупця вигаданою чергою клієнтів та відмовляє у перевірці на СТО під приводом ідеального стану машини. За словами Плєткуса, відмова від діагностики завжди свідчить про приховані дефекти, тому до такої угоди краще не приставати.

Раніше Новини.LIVE писали, чому український ринок вживаних авто найбільш ризикований в Європі. За даними щорічного дослідження компанії carVertical, Україна посіла останнє 23-тє місце в рейтингу прозорості європейських ринків.

Також читайте, які авто з пробігом вигідно везти з Німеччини в Україну. Машини почали дешевшати через уповільнення місцевих продажів та збільшення кількості пропозицій на майданчиках.