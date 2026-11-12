Вживані автомобілі в Німеччині. Фото: autohaus-ballout.de

За даними AutoScout24 MarktReport Deutschland, вживані автомобілі у Німеччині почали дешевшати через уповільнення місцевих продажів та збільшення кількості пропозицій на майданчиках. Це відкриває для українських покупців додаткові можливості для торгу. Проте різні типи силових установок зараз демонструють протилежну цінову динаміку.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Інститут досліджень авторинку.

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Динаміка ринку

У третьому кварталі 2026 року кількість угод з перепродажу машин у Німеччині зменшилася на 4% порівняно з торішнім періодом. Водночас дилерська пропозиція зросла на 4%, що змусило продавців знизити середні ціни приблизно на 2%. У вересні середня вартість авто в оголошеннях опустилася до 26 879 євро, втративши 1064 євро від лютневого максимуму.

Збільшення запасів на майданчиках дає покупцям більше простору для торгу на окремих позиціях. Проте розраховувати на масові знижки від кожного дилера не варто, адже середній термін продажу машини становить 97 днів (усього на один день більше, ніж торік), тож продавці не поспішають розпродавати склади за безцінь.

Електромобілі та ДВЗ

Внутрішній попит у Німеччині суттєво змінився на користь електричного транспорту, перепродажі якого зросли у вересні на 36%. Плагін-гібриди додали 11%, тоді як продажі бензинових моделей впали на 8%, а дизельних скоротилися на 11%. Частка електрокарів на вторинному ринку поки не перевищує 6%, тому традиційні двигуни внутрішнього згоряння досі пропонують значно ширший вибір і більшу готовність продавців до поступок.

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Середня ціна електромобіля у вересні сягнула 39 006 євро, проте конкретні моделі змінюються у ціні зовсім по-різному. У третьому кварталі Volkswagen ID.3 подорожчав на 17%, Renault Zoe додав 2%, а Tesla Model 3 залишилася майже без змін. Натомість Tesla Model Y подешевшала на 7%, Audi e-tron втратив 9% вартості, а Porsche Taycan знизився на 3%.

Але замість орієнтації на загальну статистику покупцям краще оцінювати стан батареї, пробіг та комплектацію конкретної моделі.

Український контекст

Український сегмент електротранспорту залежить від постачань із-за кордону, адже за вісім місяців 2026 року 83,6% усіх перших реєстрацій становили вживані імпортні авто. Водночас німецькі машини тепер змушені конкурувати з дешевшими пропозиціями зі США та наявними в Україні запасами, заведеними раніше без сплати податку на додану вартість.

Як зазначив голова Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький, електрокари з Європи все ще мають переваги у вигляді низького акцизу, відсутності ввізного мита та збору до Пенсійного фонду. Проте після повернення ПДВ фінальні податки суттєво зросли, адже митники часто завищують оціночну вартість авто та не визнають реальну ціну закупівлі. Через це оформлення машин із ЄС обходиться значно дорожче порівняно з битими автомобілями зі страхових аукціонів США.

Щоб не помилитися з вибором, спочатку варто проаналізувати ціни на аналогічні моделі в Україні. Від майбутньої вартості продажу відняти витрати на логістику, митні платежі, сертифікацію та підготовку, що дозволяє визначити граничну суму для закупівлі авто в Німеччині.

Раніше Новини.LIVE писали, які автомобілі з пробігом радять придбати німецькі механіки у 2026 році. Експерти перевірили 216 моделей, масово включивши до бази електричний транспорт.

Також іспанський механік назвав небезпечний дефект вживаних авто з Німеччини. Вони можуть мати серйозні проблеми з іржею, які не видно з першого погляду.