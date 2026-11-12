Подержанные автомобили в Германии. Фото: autohaus-ballout.de

Согласно данным AutoScout24 MarktReport Deutschland, цены на подержанные автомобили в Германии начали снижаться из-за замедления местных продаж и увеличения количества предложений на площадках. Это открывает для украинских покупателей дополнительные возможности для торговли. Однако различные типы силовых установок сейчас демонстрируют противоположную ценовую динамику.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Институт исследований авторынка.

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Динамика рынка

В третьем квартале 2026 года количество сделок по перепродаже автомобилей в Германии сократилось на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время дилерское предложение выросло на 4%, что вынудило продавцов снизить средние цены примерно на 2%. В сентябре средняя стоимость автомобилей в объявлениях опустилась до 26 879 евро, потеряв 1064 евро по сравнению с февральским максимумом.

Увеличение запасов на площадках дает покупателям больше пространства для торговли по отдельным позициям. Однако рассчитывать на массовые скидки от каждого дилера не стоит, ведь средний срок продажи машины составляет 97 дней (всего на один день больше, чем в прошлом году), поэтому продавцы не спешат распродавать склады за бесценок.

Электромобили и ДВС

Внутренний спрос в Германии существенно изменился в пользу электромобилей, продажи которых в сентябре выросли на 36%. Плагин-гибриды прибавили 11%, тогда как продажи бензиновых моделей упали на 8%, а дизельных сократились на 11%. Доля электромобилей на вторичном рынке пока не превышает 6%, поэтому традиционные двигатели внутреннего сгорания по-прежнему предлагают гораздо более широкий выбор и большую готовность продавцов к уступкам.

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Средняя цена электромобиля в сентябре достигла 39 006 евро, однако цены на конкретные модели варьируются совершенно по-разному. В третьем квартале Volkswagen ID.3 подорожал на 17%, Renault Zoe прибавил 2%, а Tesla Model 3 осталась практически без изменений. Зато Tesla Model Y подешевела на 7%, Audi e-tron потеряла 9% стоимости, а Porsche Taycan подешевел на 3%.

Но вместо того, чтобы ориентироваться на общую статистику, покупателям лучше оценивать состояние батареи, пробег и комплектацию конкретной модели.

Украинский контекст

Украинский сегмент электротранспорта зависит от поставок из-за рубежа, ведь за восемь месяцев 2026 года 83,6% всех первых регистраций пришлось на подержанные импортные автомобили. В то же время немецкие машины теперь вынуждены конкурировать с более дешевыми предложениями из США и имеющимися в Украине запасами, ввезенными ранее без уплаты налога на добавленную стоимость.

Как отметил глава Института исследований авторынка Станислав Бучацкий, электрокары из Европы по-прежнему обладают преимуществами в виде низкого акциза, отсутствия ввозной пошлины и сбора в Пенсионный фонд. Однако после возврата НДС итоговые налоги существенно выросли, ведь таможенники часто завышают оценочную стоимость автомобилей и не признают реальную цену закупки. Из-за этого оформление машин из ЕС обходится значительно дороже по сравнению с аварийными автомобилями со страховых аукционов США.

Чтобы не ошибиться с выбором, сначала стоит проанализировать цены на аналогичные модели в Украине. От будущей стоимости продажи следует вычесть расходы на логистику, таможенные платежи, сертификацию и подготовку, что позволяет определить предельную сумму для покупки автомобиля в Германии.

Ранее Новини.LIVE писали, какие подержанные автомобили рекомендуют приобрести немецкие механики в 2026 году. Эксперты проверили 216 моделей, массово включив в базу данных электромобили.

Также испанский механик указал на опасный дефект подержанных автомобилей из Германии. У них могут быть серьезные проблемы со ржавчиной, которые не видны с первого взгляда.