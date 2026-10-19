Вживані автомобілі. Фото: Новини.LIVE

Купівля машини з пробігом вимагає від покупця максимально ретельної перевірки її історії. Вживані автомобілі в Україні часто мають приховані аварійні пошкодження або маніпуляції з показниками одометра. Згідно з останніми даними, вітчизняний авторинок залишається найменш прозорим серед усіх країн Європи. У такій ситуації відсутність доступу до сервісної інформації призводить до суттєвих фінансових втрат для покупців.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на CarVertical.

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Рівень ризиків

За даними щорічного дослідження компанії carVertical, Україна посіла останнє 23-тє місце в рейтингу прозорості європейських ринків. Аналітик компанії Рамунас Плеткус зазначає, що 56% перевірених усередині країни машин мали зафіксовані відомості про ДТП чи інші пошкодження. При цьому середня вартість виявлених збитків зросла з 3550 євро до 4166 євро.

Одночасно частка машин з фальсифікованим пробігом зменшилася з 9,5% до 7,7%. Середній показник скручування одометра знизився до 85 275 км.

Рамунас Плеткус наголошує, що коригування показників не лише штучно підвищує ціну машини, а й безпосередньо впливає на фізичну безпеку водія та пасажирів під час подальшої експлуатації.

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Інфографіка: CarVertical

Причини проблем

Високий рівень ризику пояснюється великою часткою імпортованого транспорту, яка становить 76,3% від усіх перевірених машин. Середній вік автомобілів, які купують українці, залишається на позначці 10,6 року. Залежність від ввезення машин із-за кордону дає недобросовісним продавцям можливість легко приховувати реальний стан кузова та агрегатів.

Рамунас Плеткус підкреслює, що головною перешкодою залишається відсутність повноцінного транскордонного обміну даними між державами. Інформація про сервісне обслуговування чи аварії в Німеччині, Бельгії та Італії часто не перетинає кордон разом з транспортним засобом. Натомість найпрозорішими ринками Європи є Велика Британія, Німеччина та Швейцарія завдяки міцній економіці, низькій частці імпорту й відкритим базам даних.

Раніше Новини.LIVE писали, чому малий пробіг вживаного автомобіля може стати проблемою. Аналіз десятків тисяч техоглядів європейського порталу Carvago за 2023–2026 роки показав несподівану статистику.

Також механіки назвали кросовери з пробігом, які вони не радять купувати. Висока втрата вартості, проблеми з двигунами та постійні збої електроніки роблять ці машини невигідним придбанням.