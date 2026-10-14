Вживані авто до 7000 доларів для коротких поїздок містом

Nissan Micra 2014 року. Фото: netcarshow.com

Для щоденних коротких маршрутів щільним міським потоком краще обирати компактні хетчбеки. Невеликі міські автомобілі з атмосферними бензиновими моторами швидко прогріваються і не мають проблем з сажовими фільтрами. На вторинному ринку з бюджетом до 7000 доларів таких машин вистачає. Головне дивитися на реальний стан конкретного екземпляра та уникати проблемних коробок передач.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на The Page.

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Європейські варіанти

Хетчбек Ford Fiesta шостого покоління 2011–2015 років добре виручає під час паркування на вузьких вулицях. Для коротких поїздок чудово підходять бензинові атмосферні мотори Duratec об'ємом 1,25 та 1,4 л. Водночас краще оминати роботизовану трансмісію PowerShift і шукати звичайну механіку.

Практичною альтернативою залишається Skoda Fabia другого покоління 2010–2014 років. Модель має простий салон, але тішить дешевими деталями та доброю ремонтопридатністю. У лінійці двигунів варто звернути увагу на базовий 1,2-літровий мотор або надійніший 1.4 MPI.

Азійські моделі

Японський хетчбек Toyota Yaris 2007–2011 років з мотором 1,33 л цінують за маневровість та малі габарити. Якщо ж хочеться більше місця в салоні, можна глянути на седан Toyota Corolla з 1,6-літровим двигуном. Для будь-якої з цих моделей стан зчеплення та автоматичних коробок передач вимагає обов'язкової перевірки перед покупкою.

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Хетчбек Nissan Micra K13 2010–2014 років з 1,2-літровим атмосферником виступає найменшим авто в добірці й легко вміщується на найтісніших стоянках. Трохи більший мікровен Nissan Note 2008–2012 років пропонує значно практичніший салон і двигуни 1,4 та 1,6 л. Обидва варіанти трапляються з надійною автоматичною коробкою передач, але їхній кузов вимагає детального огляду через ніжне лакофарбове покриття.

Корейські Hyundai i20 та Kia Rio 2010–2014 років мають вдалий 1,4-літровий атмосферник серії Gamma. Вони приваблюють дешевими запчастинами та зрозумілою конструкцією. На ринку є версії як на механіці, так і з простим 4-ступеневим автоматом.

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