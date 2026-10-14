Подержанные авто до 7000 долларов для коротких поездок по городу

Nissan Micra 2014 года. Фото: netcarshow.com

Для ежедневных коротких поездок в условиях плотного городского движения лучше выбирать компактные хэтчбеки. Небольшие городские автомобили с атмосферными бензиновыми двигателями быстро прогреваются и не имеют проблем с сажевыми фильтрами. На вторичном рынке с бюджетом до 7000 долларов таких машин достаточно. Главное обращать внимание на реальное состояние конкретного экземпляра и избегать проблемных коробок передач.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на The Page.

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Европейские варианты

Хэтчбек Ford Fiesta шестого поколения 2011–2015 годов хорошо выручает при парковке на узких улицах. Для коротких поездок отлично подходят бензиновые атмосферные двигатели Duratec объемом 1,25 и 1,4 л. При этом лучше избегать роботизированной трансмиссии PowerShift и искать обычную механику.

Практичной альтернативой остается Skoda Fabia второго поколения 2010–2014 годов. Модель имеет простой салон, но радует недорогими деталями и хорошей ремонтопригодностью. В линейке двигателей стоит обратить внимание на базовый 1,2-литровый двигатель или более надежный 1.4 MPI.

Азиатские модели

Японский хэтчбек Toyota Yaris 2007–2011 годов с двигателем 1,33 л ценят за маневренность и компактные габариты. Если хочется больше места в салоне, можно присмотреться к седану Toyota Corolla с 1,6-литровым двигателем. Для любой из этих моделей состояние сцепления и автоматической коробки передач требует обязательной проверки перед покупкой.

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Хэтчбек Nissan Micra K13 2010–2014 годов с 1,2-литровым атмосферным двигателем является самым маленьким автомобилем в подборке и легко помещается на самых тесных стоянках. Немного более крупный микровэн Nissan Note 2008–2012 годов предлагает значительно более практичный салон и двигатели объемом 1,4 и 1,6 л. Оба варианта выпускаются с надёжной автоматической коробкой передач, но их кузов требует тщательного осмотра из-за нежного лакокрасочного покрытия.

Корейские Hyundai i20 и Kia Rio 2010–2014 годов оснащены удачным 1,4-литровым атмосферным двигателем серии Gamma. Они привлекают дешевыми запчастями и понятной конструкцией. На рынке есть версии как с механической коробкой передач, так и с простым 4-ступенчатым автоматом.

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