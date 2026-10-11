ТОП-4 компактных альтернатив седану Volkswagen Jetta

Volkswagen Jetta 2025 года. Фото: netcarshow.com

Сегодня внедорожники и кроссоверы занимают лидирующие позиции по объемам продаж, но малолитражные автомобили остаются выгодной альтернативой. Немецкий седан Volkswagen Jetta считается популярным выбором благодаря просторному салону и низкому расходу топлива. Однако эксперты профильных изданий выделяют несколько моделей C-класса с лучшими рейтингами надежности и безопасности. Эти машины предлагают богатую комплектацию, передовые системы безопасности и выносливые силовые агрегаты.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

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Японская классика

Японский седан Toyota Corolla регулярно опережает немецкого конкурента в рейтингах авторитетных изданий. Модель оснащена 2-литровым атмосферным двигателем мощностью 169 л.с. и вариатором CVT. Автомобиль отличается высокой надежностью, множеством вариантов цвета кузова и расширенной 5-летней гарантией на силовой агрегат.

Новый Nissan Sentra предлагает одну из самых доступных цен в своём классе. Модель оснащена 2-литровым двигателем с экономичным расходом топлива и имеет выразительный современный дизайн с четкими линиями. В салоне установлен большой 12,3-дюймовый мультимедийный экран, системы беспроводного подключения смартфонов и полный комплекс активной безопасности.

Спортивный характер

Седан Subaru WRX стоит дороже стандартных массовых автомобилей, но предлагает фирменный полный привод. Под капотом работает 2,4-литровый турбодвигатель мощностью 271 л.с., который гарантирует уверенный разгон в любых погодных условиях. Базовые версии оснащены 6-ступенчатой механической коробкой передач и прекрасно подходят для ценителей динамичной езды.

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Элегантная Mazda3 сочетает доступную стоимость с качественной отделкой салона. Базовый 2,5-литровый атмосферный двигатель развивает 186 л.с., демонстрируя высокие динамические показатели. Автомобиль расходует в среднем около 7,8 л/100 км в смешанном цикле и обеспечивает точное, выверенное управление на дороге.

Ранее Новини.LIVE писали, какие автомобили назвал крайне ненадежными механик с 30-летним стажем. По его наблюдениям, европейский премиум и некоторые популярные пикапы слишком часто требуют дорогостоящего ремонта.

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