Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Компактные авто с рейтингами выше, чем у Volkswagen Jetta

Компактные авто с рейтингами выше, чем у Volkswagen Jetta

Ua ru
11 октября 2026 15:55
ТОП-4 компактных альтернатив седану Volkswagen Jetta
Volkswagen Jetta 2025 года. Фото: netcarshow.com

Сегодня внедорожники и кроссоверы занимают лидирующие позиции по объемам продаж, но малолитражные автомобили остаются выгодной альтернативой. Немецкий седан Volkswagen Jetta считается популярным выбором благодаря просторному салону и низкому расходу топлива. Однако эксперты профильных изданий выделяют несколько моделей C-класса с лучшими рейтингами надежности и безопасности. Эти машины предлагают богатую комплектацию, передовые системы безопасности и выносливые силовые агрегаты.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Реклама

Японская классика

Японский седан Toyota Corolla регулярно опережает немецкого конкурента в рейтингах авторитетных изданий. Модель оснащена 2-литровым атмосферным двигателем мощностью 169 л.с. и вариатором CVT. Автомобиль отличается высокой надежностью, множеством вариантов цвета кузова и расширенной 5-летней гарантией на силовой агрегат.

Новый Nissan Sentra предлагает одну из самых доступных цен в своём классе. Модель оснащена 2-литровым двигателем с экономичным расходом топлива и имеет выразительный современный дизайн с четкими линиями. В салоне установлен большой 12,3-дюймовый мультимедийный экран, системы беспроводного подключения смартфонов и полный комплекс активной безопасности.

Спортивный характер

Седан Subaru WRX стоит дороже стандартных массовых автомобилей, но предлагает фирменный полный привод. Под капотом работает 2,4-литровый турбодвигатель мощностью 271 л.с., который гарантирует уверенный разгон в любых погодных условиях. Базовые версии оснащены 6-ступенчатой механической коробкой передач и прекрасно подходят для ценителей динамичной езды.

Читайте также:

Элегантная Mazda3 сочетает доступную стоимость с качественной отделкой салона. Базовый 2,5-литровый атмосферный двигатель развивает 186 л.с., демонстрируя высокие динамические показатели. Автомобиль расходует в среднем около 7,8 л/100 км в смешанном цикле и обеспечивает точное, выверенное управление на дороге.

Ранее Новини.LIVE писали, какие автомобили назвал крайне ненадежными механик с 30-летним стажем. По его наблюдениям, европейский премиум и некоторые популярные пикапы слишком часто требуют дорогостоящего ремонта.

Также читайте, какие риски связаны с подержанным кроссовером Volkswagen Tiguan. Большинство проблем возникает из-за несоблюдения интервалов технического обслуживания или естественного износа деталей.

авто автомобиль Volkswagen Nissan Toyota Subaru Mazda седан
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации