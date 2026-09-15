Подержанный Volkswagen Tiguan II: какие проблемы ждут покупателя

Volkswagen Tiguan 2021 года. Фото: netcarshow.com

Второе поколение компактного кроссовера появилось на рынке в начале 2016 года и сразу завоевало большую популярность. Модель построена на платформе MQB и обеспечивает водителю превосходный баланс между комфортом и управляемостью. Подержанный Volkswagen Tiguan выглядит свежо даже после большого пробега, но требует тщательного осмотра перед покупкой. Большинство проблем возникает из-за несоблюдения интервалов технического обслуживания или естественного износа деталей.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Interia Motoryzacja.

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Проблемы с двигателями

Бензиновые двигатели 1.5 TSI первых лет выпуска имели неприятные рывки при разгоне, которые производитель устранял обновлением прошивки блока управления. Также на этих двигателях встречаются протечки модуля насоса с термостатом и отсутствует четкий заводской регламент замены ремня ГРМ. Специалисты рекомендуют менять его каждые 180 000–200 000 км или раз в 5–6 лет.

В 2-литровых бензиновых силовых агрегатах 2.0 TSI с цепным приводом ГРМ износ механизма возникает после пробега 200 000–300 000 км.

Дизельные версии 2.0 TDI отличаются высокой экономичностью, но требуют использования исключительно качественного топлива для защиты топливной системы от заклинивания.

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В двигателях, соответствующих экологическому стандарту Euro 6, часто выходят из строя форсунки и насосы системы AdBlue, а также возникают утечки охлаждающей жидкости через радиатор EGR.

На всех типах двигателей мастера рекомендуют менять масло каждые 10 000 км и регулярно очищать масляный сепаратор.

Коробки передач и электроника

Автоматические коробки передач DSG требуют обязательного расчета затрат на обслуживание. На базовых версиях установлена 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия DQ200 с сухим сцеплением, где со временем изнашиваются комплекты сцепления и выходит из строя мехатроник.

В более мощных версиях с мокрыми коробками DQ250, DQ381 и DQ500 крайне важно менять рабочую жидкость каждые 60 000 км.

Специфической проблемой модели является коррозия задних тормозных дисков из-за недогрузки при спокойной езде.

В электронике встречаются сбои мультимедийной системы с самопроизвольным отключением экрана, повышенный разряд аккумулятора из-за блока вызова экстренных служб и ложные индикаторы на приборной панели.

Изредка происходит зависание поплавка датчика уровня топлива в баке.

Ранее Новини.LIVE писали о лучших альтернативах Volkswagen Passat B7 с пробегом. На рынке есть немало интересных машин с другим характером и аналогичным уровнем комфорта.

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