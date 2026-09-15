Вживаний Volkswagen Tiguan II: які проблеми чекають на покупця

Volkswagen Tiguan 2021 року. Фото: netcarshow.com

Друге покоління компактного кросовера з'явилося на ринку на початку 2016 року та одразу завоювало високу популярність. Модель побудована на платформі MQB та забезпечує водієві чудовий баланс між комфортом і керованістю. Вживаний Volkswagen Tiguan має свіжий вигляд навіть після великих пробігів, але вимагає уважного огляду перед купівлею. Більшість проблем виникають через недотримання інтервалів сервісного обслуговування або природний знос деталей.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Interia Motoryzacja.

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Проблеми двигунів

Бензинові мотори 1.5 TSI перших років випуску мали неприємне шарпання під час розгону, яке виробник усував оновленням прошивки блоку управління. Також на цих моторах трапляються протікання модуля помпи з термостатом та відсутній чіткий заводський регламент заміни ременя ГРМ. Фахівці радять змінювати його кожні 180 000–200 000 км або раз на 5–6 років.

У 2-літрових бензинових силових агрегатах 2.0 TSI з ланцюговим приводом ГРМ знос механізму виникає після пробігу 200 000–300 000 км.

Дизельні версії 2.0 TDI відрізняються високою економічністю, але вимагають використання виключно якісного пального для захисту паливної системи від заклинювання.

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У двигунах екологічного стандарту Euro 6 з ладу часто виходять форсунки та помпи системи AdBlue, а також виникають протікання охолоджувальної рідини через радіатор EGR.

На всіх типах моторів майстри радять міняти оливу кожні 10 000 км та регулярно вичищати масляний сепаратор.

Коробки та електроніка

Автоматичні коробки передач DSG вимагають обов'язкового розрахунку витрат на обслуговування. На базових версіях встановлена 7-ступенева роботизована трансмісія DQ200 з сухим зчепленням, де з часом зношуються комплекти зчеплення та виходить з ладу мехатронік.

У потужніших версіях з мокрими коробками DQ250, DQ381 та DQ500 критично важливо міняти робочу рідину кожні 60 000 км.

Специфічною проблемою моделі є корозія задніх гальмівних дисків через недовантаженість під час спокійної їзди.

В електроніці трапляються збої мультимедійної системи з самовільним вимкненням екрана, підвищене розряджання акумулятора через блок виклику екстрених служб та помилкові індикатори на панелі приладів.

Зрідка трапляється зависання поплавця датчика рівня пального в баку.

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