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Главная Авто Немцы назвали самые надежные кроссоверы с пробегом

Немцы назвали самые надежные кроссоверы с пробегом

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2026 07:35
Самые надежные подержанные кроссоверы: рейтинг TÜV
Volkswagen Touareg 2019 года. Фото: netcarshow.com

Немецкая ассоциация технического осмотра TÜV обнародовала результаты масштабной проверки подержанных автомобилей. Поскольку кроссоверы из-за большой массы, мощных двигателей и массивных колес сильнее нагружают подвеску и тормоза, выбор таких моделей требует особого внимания. Эксперты проанализировали процент выявления существенных дефектов у более чем сотни автомобилей. В результате были определены модели, демонстрирующие минимальный уровень поломок в течение многих лет эксплуатации.

Об этом пишет «Новости.LIVE» со ссылкой на Auto Bild.

Лидеры надежности

Большой кроссовер Volkswagen Touareg демонстрирует показатели надежности, значительно превышающие средние значения во всех возрастных группах. Среди автомобилей возрастом 12–13 лет эта модель заняла первое место по наименьшему количеству серьезных неисправностей.

Более компактный Audi Q3 также демонстрирует стабильно низкий уровень поломок в любом возрасте. В то же время Audi Q5 входит в число лучших в большинстве категорий, хотя в возрастной группе 6–7 лет у второго поколения этой модели чаще возникают проблемы с подвеской.

Долговечные варианты

Шведский Volvo XC60 демонстрирует стабильно высокие результаты с первых лет выпуска до солидного возраста. Во время пятого и шестого плановых осмотров этот автомобиль уверенно входит в пятерку самых надежных кроссоверов в мире.

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Среди относительно новых моделей возрастом от двух до семи лет лучший результат продемонстрировал Volkswagen T-Roc. Высокую стабильность и минимальное количество дефектов во всех возрастных категориях также демонстрируют Suzuki Vitara, Mazda CX-3, Seat Ateca, Skoda Karoq и BMW X1.

Ранее Новини.LIVE писали о самых недооцененных кроссоверах с пробегом в Украине по разумной цене. Эксперт подобрал семь моделей, которые станут отличной альтернативой избитым бестселлерам.

Также ознакомьтесь с рейтингом надежности кроссоверов и внедорожников Toyota. В линейке есть как классические рамные мостовые машины, так и современные технологичные автомобили для всей семьи.

BMW Volkswagen Audi Volvo Mazda Škoda Suzuki Seat
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба

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