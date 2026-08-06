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Головна Авто Рейтинг надійності кросоверів та позашляховиків Toyota

Рейтинг надійності кросоверів та позашляховиків Toyota

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2026 07:35
Найнадійніші кросовери та позашляховики Toyota: рейтинг моделей
Toyota Sequoia 2023 року. Фото: netcarshow.com

Японський автовиробник Toyota має репутацію творця найнадійніших автомобілів у світі. Моделі бренду легко долають позначку в 320 000 км пробігу без серйозного ремонту. У лінійці є як класичні рамні мостові машини, так і сучасні технологічні кросовери для всієї родини.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Легендарна серія

Модель Toyota Land Cruiser 80 серії випускалася з 1990 року і стала справжньою іконою завдяки суцільним мостам та міжколісним блокуванням. Версія 100 серії отримала потужний 4,7-літровий V8, який легко витримує пробіги понад 640 000 км. Сучасні модифікації 250 серії та класична 70 серія досі залишаються стандартом витривалості на важкому бездоріжжі.

Не менш відомим є пікап Toyota Hilux, який продається з 1968 року на міцній сходовій рамі. На його базі створили сімейний 7-місний позашляховик Toyota Fortuner з надійним 2,8-літровим турбодизелем потужністю 201 к.с. Особливе місце посідає військовий екстремальний Toyota Mega Cruiser з 4,1-літровим дизелем та повнокерованим шасі.

Справжні велетні

Повнорозмірний пікап Toyota Tundra пройшов шлях від класичних V8 до сучасного 3,5-літрового twin-turbo V6 потужністю 389 к.с. Утилітарний Toyota 4Runner з 1984 року пропонує покупцям незмінну надійність у поєднанні з 4-літровим мотором V6. Великий сімейний позашляховик Toyota Sequoia у новому поколінні отримав гібридну установку на 437 к.с. та міцний задній міст.

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Найпопулярнішим кросовером бренду залишається Toyota RAV4 з 2,5-літровим мотором на 203 к.с. або економними гібридними системами. Попри дрібні відкликальні кампанії окремих років, ці автомобілі залишаються найкращим вибором для складних умов.

Раніше Новини.LIVE писали про найбільш недооцінені кросовери з пробігом в Україні за притомні гроші. Експерт підібрав сім моделей, які стануть чудовою альтернативою заїждженим бестселерам.

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рейтинг авто автомобіль Toyota кросовер позашляховик
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
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