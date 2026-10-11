ТОП-4 компактні альтернативи седана Volkswagen Jetta

Volkswagen Jetta 2025 року. Фото: netcarshow.com

Сьогодні позашляховики й кросовери займають лідерські позиції за продажами, але малі автомобілі залишаються вигідною альтернативою. Німецький седан Volkswagen Jetta вважається популярним вибором завдяки просторому салону та низькій витраті пального. Проте експерти профільних видань виділяють кілька моделей C-класу з кращими рейтингами надійності та безпеки. Ці машини пропонують багате оснащення, передові системи безпеки та витривалі силові агрегати.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

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Японська класика

Японський седан Toyota Corolla регулярно випереджає німецького конкурента в рейтингах авторитетних видань. Модель оснащена 2-літровим атмосферним мотором потужністю 169 к.с. та варіатором CVT. Автомобіль виділяється високою надійністю, багатьма варіантами кольорів кузова й розширеною 5-річною гарантією на силовий агрегат.

Новий Nissan Sentra пропонує один з найдоступніших цінників у своєму класі. Модель має 2-літровий мотор з економічною витратою пального та виразний сучасний дизайн з гострими лініями. У салоні встановлено великий 12,3-дюймовий екран мультимедіа, бездротові системи підключення смартфонів і повний комплекс активної безпеки.

Драйверський характер

Седан Subaru WRX коштує дорожче за стандартні масові машини, але пропонує фірмовий повний привід. Під капотом працює 2,4-літровий турбомотор потужністю 271 к.с., який гарантує впевнений розгін за будь-яких погодних умов. Базові версії оснащені 6-ступеневою механічною коробкою передач і чудово підходять для поціновувачів динамічної їзди.

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Елегантна Mazda3 поєднує доступну вартість з якісним оздобленням інтер'єру. Базовий 2,5-літровий атмосферний мотор видає 186 к.с., демонструючи високі динамічні показники. Автомобіль витрачає в середньому близько 7,8 л/100 км у змішаному циклі й пропонує точне вивірене керування на дорозі.

Раніше Новини.LIVE писали, які авто назвав вкрай ненадійними механік з 30-річним стажем. За його спостереженнями, європейський преміум та деякі популярні пікапи надто часто вимагають дорогого ремонту.

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