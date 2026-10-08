Автомеханік з 30-річним стажем назвав найгірші вживані авто

Audi A4 2020 року. Фото: netcarshow.com

Досвідчений механік та власник автомайстерні NEK Collision Джон Лінг назвав ненадійні автомобілі, на які не варто витрачати гроші. Фахівець щодня стикається з різними поломками й чітко знає слабкі місця популярних моделей. За його спостереженнями, європейський преміум та деякі популярні пікапи надто часто вимагають дорогого ремонту. Натомість окремі японські, американські та корейські машини демонструють зразкову довговічність.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Daily Mail.

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Німецькі ризики

Седан Audi A4 за ціною від 42 000 доларів механік вважає прикладом проблем європейського преміумсегмента. Бренди квапляться впроваджувати недопрацьовані технології, тому вже через 4–6 років власники стикаються зі збоями комп'ютерів, модулів та датчиків. Крім того, машина має специфічні підшипники коліс та елементи підвіски, заміна яких коштує дуже дорого.

Компактний Volkswagen Jetta, який коштує від 21 995 доларів, спочатку їде плавно, але після пробігу 130 000 км починає регулярно ламатися. Виробник використовує менш поширені запчастини, через що їх заміна коштує на 30–60% дорожче порівняно з іншими марками.

Алюмінієвий пікап

Популярний пікап Ford F-150 вартістю від 38 810 до понад 80 000 доларів має суттєвий недолік у конструкції кузова. На відміну від конкурентів Chevrolet Silverado, Ram та Toyota Tundra з високоміцної сталі, Ford використовує алюмінієві форми для зменшення ваги.

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Алюміній під час ударів деформується зовсім інакше, що робить кузовний ремонт значно складнішим і дорожчим. Попри високі продажі, для жорсткої експлуатації механік радить обирати сталеві альтернативи.

Японський фаворит

Найкращим вибором за надійністю фахівець називає седан Toyota Camry за ціною від 28 700 до 35 000 доларів, особливо у багатих комплектаціях з кращою шумоізоляцією. Японські виробники уніфікують деталі між моделями та не змінюють їх кардинально, що робить ремонт значно дешевшим за конкурентів з Honda.

Гібридна установка моделі пропонує цікавий бонус для пасажирів заднього ряду. Важка батарея під сидінням виступає природним звукоізоляційним бар'єром, який чудово гасить шум дороги на високій швидкості.

Альтернативні варіанти

Серед повнорозмірних вантажівок Джон Лінг віддає перевагу Ram 1500, який коштує від 42 270 до 89 000 доларів. Попри складні ланцюги постачання американських запчастин, цей пікап практично не вимагає заїздів на автосервіс.

Для обмеженого бюджету механік рекомендує корейський седан Kia K4 вартістю від 21 990 до 29 000 доларів. Починаючи з 2010 року бренди Kia та Hyundai суттєво покращили якість збірки, а заводська гарантія на мотор триває 10 років або 160 000 км. Власний Kia Optima 2016 року служить самому механіку щодня і вже подолав 160 000 км без серйозних поломок.

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