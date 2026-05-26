Водії назвали найкращі та найгірші автомобілі з ДВЗ

Toyota GR Yaris 2024 року. Фото: netcarshow.com

Автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння продовжують утримувати міцні позиції на ринку та залишаються популярним вибором серед водіїв. Британське видання What Car? підготувало свіжий рейтинг надійності транспортних засобів на основі масштабного анкетування реальних власників. Водії детально розповіли про всі технічні несправності, які виникали протягом останніх 24 місяців експлуатації. Під час аналізу враховували не лише характер поломки, а й фінансові витрати на ремонт разом з тривалістю перебування техніки в автосервісі.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Moto.

Лідери надійності

На вершині рейтингу опинилися дві моделі, які продемонстрували ідеальний показник надійності на рівні 100%. Власники цих транспортних засобів не зафіксували жодного збою за два роки. Інші представники ТОП-10 також продемонстрували відмінні результати, адже виявлені дрібні дефекти кузова або кондиціонера дилери усували безплатно за один день.

Hyundai i10: 100% Toyota GR Yaris: 100% Toyota Aygo X: 99,7% Kia Picanto: 98,5% BMW 4 Series: 98,5% Volkswagen Polo: 98,5% Mazda CX-5: 98,4% Volkswagen T-Cross: 98% BMW 3 Series: 98% Toyota GR86: 97,9%

Головні аутсайдери

На протилежному боці таблиці опинився кросовер Nissan Juke, який показав критично низький індекс надійності на рівні 55,2%. Близько 24% власників цієї моделі поскаржилися на серйозні проблеми з паливною системою, акумулятором, двигуном та кліматичною установкою. Лише 30% ремонтних робіт вдалося покрити заводською гарантією, тоді як у більшості інших випадків чеки за відновлення перевищували 1500 фунтів.

Помітне розчарування викликала також Skoda Superb з індексом 81,4%, де з поломками мультимедіа, електрики та кузова зіткнулися 40% власників бензинових версій. У списку проблемних авто опинилися преміальний Jaguar F-Type з показником 89,1% та кросовер MG HS з результатом 87,9%, де водії масово нарікали на гальма, трансмісію та підвіску. Не найкращі бали отримали Porsche Boxster, Volvo XC40, Cupra Ateca, Volkswagen Golf, Mazda 3 та Ford Puma.

Статистика підтвердила, що бензинові модифікації залишаються найменш проблематичними серед усіх типів автомобільних силових установок. Про виникнення несправностей заявили лише 19% володарів таких машин. Для порівняння, серед власників класичних гібридів на ремонти скаржилися 21% опитаних. Для електромобілів цей показник склав 28%, а для дизельних машин — 29%.

