Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Водители назвали самые лучшие и худшие автомобили с ДВС

Водители назвали самые лучшие и худшие автомобили с ДВС

Ua ru
Дата публикации 26 мая 2026 13:50
Водители назвали самые лучшие и худшие автомобили с ДВС
Toyota GR Yaris 2024 года. Фото: netcarshow.com

Автомобили с двигателями внутреннего сгорания продолжают удерживать прочные позиции на рынке и остаются популярным выбором среди водителей. Британское издание What Car? подготовило свежий рейтинг надежности транспортных средств на основе масштабного анкетирования реальных владельцев. Водители подробно рассказали обо всех технических неисправностях, которые возникали в течение последних 24 месяцев эксплуатации. При анализе учитывали не только характер поломки, но и финансовые затраты на ремонт вместе с продолжительностью пребывания техники в автосервисе.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Moto.

Лидеры надежности

На вершине рейтинга оказались две модели, которые продемонстрировали идеальный показатель надежности на уровне 100%. Владельцы этих транспортных средств не зафиксировали ни одного сбоя за два года. Другие представители ТОП-10 также продемонстрировали отличные результаты, ведь выявленные мелкие дефекты кузова или кондиционера дилеры устраняли бесплатно за один день.

  1. Hyundai i10: 100%
  2. Toyota GR Yaris: 100%
  3. Toyota Aygo X: 99,7%
  4. Kia Picanto: 98,5%
  5. BMW 4 Series: 98,5%
  6. Volkswagen Polo: 98,5%
  7. Mazda CX-5: 98,4%
  8. Volkswagen T-Cross: 98%
  9. BMW 3 Series: 98%
  10. Toyota GR86: 97,9%

Главные аутсайдеры

На противоположной стороне таблицы оказался кроссовер Nissan Juke, который показал критически низкий индекс надежности на уровне 55,2%. Около 24% владельцев этой модели пожаловались на серьезные проблемы с топливной системой, аккумулятором, двигателем и климатической установкой. Лишь 30% ремонтных работ удалось покрыть заводской гарантией, тогда как в большинстве других случаев чеки за восстановление превышали 1500 фунтов.

Заметное разочарование вызвала также Skoda Superb с индексом 81,4%, где с поломками мультимедиа, электрики и кузова столкнулись 40% владельцев бензиновых версий. В списке проблемных авто оказались премиальный Jaguar F-Type с показателем 89,1% и кроссовер MG HS с результатом 87,9%, где водители массово жаловались на тормоза, трансмиссию и подвеску. Не лучшие баллы получили Porsche Boxster, Volvo XC40, Cupra Ateca, Volkswagen Golf, Mazda 3 и Ford Puma.

Читайте также:

Статистика подтвердила, что бензиновые модификации остаются наименее проблематичными среди всех типов автомобильных силовых установок. О возникновении неисправностей заявили лишь 19% обладателей таких машин. Для сравнения, среди владельцев классических гибридов на ремонты жаловались 21% опрошенных. Для электромобилей этот показатель составил 28%, а для дизельных машин — 29%.

Ранее Новини.LIVE писали, какие бренды имели больше всего дефектов автомобилей в 2025 году. База данных Еврокомиссии Safety Gate демонстрирует, что даже известные гиганты индустрии не застрахованы от ошибок в новых технологиях.

Также читайте, какие модели Toyota признаны самыми надежными в 2026 году. Анализ базируется на опыте эксплуатации автомобилей в течение трех лет по девяти основным категориям.

рейтинг авто BMW автомобиль Volkswagen Jaguar Nissan Toyota Mazda Kia Hyundai Škoda MG
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации