Водители назвали самые лучшие и худшие автомобили с ДВС

Toyota GR Yaris 2024 года. Фото: netcarshow.com

Автомобили с двигателями внутреннего сгорания продолжают удерживать прочные позиции на рынке и остаются популярным выбором среди водителей. Британское издание What Car? подготовило свежий рейтинг надежности транспортных средств на основе масштабного анкетирования реальных владельцев. Водители подробно рассказали обо всех технических неисправностях, которые возникали в течение последних 24 месяцев эксплуатации. При анализе учитывали не только характер поломки, но и финансовые затраты на ремонт вместе с продолжительностью пребывания техники в автосервисе.

Лидеры надежности

На вершине рейтинга оказались две модели, которые продемонстрировали идеальный показатель надежности на уровне 100%. Владельцы этих транспортных средств не зафиксировали ни одного сбоя за два года. Другие представители ТОП-10 также продемонстрировали отличные результаты, ведь выявленные мелкие дефекты кузова или кондиционера дилеры устраняли бесплатно за один день.

Hyundai i10: 100% Toyota GR Yaris: 100% Toyota Aygo X: 99,7% Kia Picanto: 98,5% BMW 4 Series: 98,5% Volkswagen Polo: 98,5% Mazda CX-5: 98,4% Volkswagen T-Cross: 98% BMW 3 Series: 98% Toyota GR86: 97,9%

Главные аутсайдеры

На противоположной стороне таблицы оказался кроссовер Nissan Juke, который показал критически низкий индекс надежности на уровне 55,2%. Около 24% владельцев этой модели пожаловались на серьезные проблемы с топливной системой, аккумулятором, двигателем и климатической установкой. Лишь 30% ремонтных работ удалось покрыть заводской гарантией, тогда как в большинстве других случаев чеки за восстановление превышали 1500 фунтов.

Заметное разочарование вызвала также Skoda Superb с индексом 81,4%, где с поломками мультимедиа, электрики и кузова столкнулись 40% владельцев бензиновых версий. В списке проблемных авто оказались премиальный Jaguar F-Type с показателем 89,1% и кроссовер MG HS с результатом 87,9%, где водители массово жаловались на тормоза, трансмиссию и подвеску. Не лучшие баллы получили Porsche Boxster, Volvo XC40, Cupra Ateca, Volkswagen Golf, Mazda 3 и Ford Puma.

Статистика подтвердила, что бензиновые модификации остаются наименее проблематичными среди всех типов автомобильных силовых установок. О возникновении неисправностей заявили лишь 19% обладателей таких машин. Для сравнения, среди владельцев классических гибридов на ремонты жаловались 21% опрошенных. Для электромобилей этот показатель составил 28%, а для дизельных машин — 29%.

