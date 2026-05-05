Какие бренды имели больше всего дефектов автомобилей в 2025 году

Peugeot 5008 2025 года.Фото: completecar.ie

Современные автомобили становятся сложнее, а отзывные кампании превращаются в стандартный элемент контроля качества после продажи. База данных Еврокомиссии Safety Gate за 2025 год демонстрирует, что даже известные гиганты индустрии не застрахованы от ошибок в новых технологиях. Наибольшее количество дефектов в этот период было связано с электроникой, программным обеспечением и аккумуляторными системами. Это свидетельствует, что прогресс приносит не только комфорт, но и новые вызовы для производителей.

Лидеры антирейтинга

Французская марка Peugeot возглавила список с 25 отдельными кампаниями из-за многочисленных мелких недостатков в электрике, подвеске и топливной системе. Чаще всего сервис посещали владельцы моделей 208, 2008, 308, 3008 и 5008. Проблемы коснулись как новых гибридов с 48-вольтовыми системами, так и обычных версий с дефектами подушек безопасности или контроля выбросов. Такое положение дел часто связано с быстрой гибридизацией модельного ряда.

Корейская Kia провела 24 отзывные мероприятия, фокусируясь на типичных неисправностях для многих моделей одновременно. Владельцы Sportage, Optima, Sorento и Rio сталкивались с утечками тормозной жидкости, которые создавали риск короткого замыкания, а также со сбоями в электронных модулях. Производитель неоднократно возвращался к исправлению одних и тех же недостатков в гибридных системах и креплениях сидений. Это демонстрирует тщательный контроль производителя за безопасностью уже проданных машин.

Технологические вызовы

Mercedes-Benz зафиксировал 23 кампании, где основные проблемы касались сложных и дорогих узлов премиальных моделей. Электрические EQA и EQB имели риски воспламенения батареи, а в целой группе авто от C-Class до S-Class обнаружили дефектные блоки предохранителей. Особенно отличился EQE, отозванный даже из-за колесных колпачков, которые могли отлететь во время движения. Высокая цена больше не гарантирует защиты от заводских просчетов в новейших системах.

Citroen объявил 19 отзывных программ, которые разделились на риски пожара в новых C3 и C4 и дефекты двигателей в старых Berlingo или Picasso. Модель C5 Aircross стала антилидером бренда, попав под проверки сразу из-за двигателей, выбросов и гибридных установок. Все подобные ошибки брендам приходится исправлять за свой счет, а водители тратят только время на визит в СТО.

Массовые ошибки

Volkswagen и Ford поделили позиции с 18 кампаниями каждый, демонстрируя различные уязвимости в конструкции. Немецкий бренд боролся преимущественно с неисправными подушками безопасности в моделях от Golf до электрического ID.7, где основной слабостью стала электроника.

Ford вместо этого имел дело с коррозией амортизаторов в Bronco и риском замыкания высоковольтных батарей у гибридного кроссовера Kuga. Особое внимание уделили коммерческой линейке Transit, где проверяли топливные системы и угрозу повреждения тормозных магистралей из-за поломки подвески.

Открытость брендов в признании проблем теперь считается признаком ответственности перед клиентами. Значительно хуже, когда производители скрывают известные дефекты, делая вид, что техника работает идеально.

