Які бренди мали найбільше дефектів автомобілів у 2025 році

Peugeot 5008 2025 року.

Сучасні автомобілі стають складнішими, а відкличні кампанії перетворюються на стандартний елемент контролю якості після продажу. База даних Єврокомісії Safety Gate за 2025 рік демонструє, що навіть відомі гіганти індустрії не застраховані від помилок у нових технологіях. Найбільша кількість дефектів у цей період була пов'язана з електронікою, програмним забезпеченням та акумуляторними системами. Це свідчить про те, що прогрес приносить не лише комфорт, а й нові виклики для виробників.

Лідери антирейтингу

Французька марка Peugeot очолила список з 25 окремими кампаніями через численні дрібні недоліки в електриці, підвісці та паливній системі. Найчастіше сервіс відвідували власники моделей 208, 2008, 308, 3008 і 5008. Проблеми торкнулися як нових гібридів з 48-вольтовими системами, так і звичайних версій з дефектами подушок безпеки чи контролю викидів. Такий стан справ часто пов'язаний зі швидкою гібридизацією модельного ряду.

Корейська Kia провела 24 відкличні заходи, фокусуючись на типових несправностях для багатьох моделей одночасно. Власники Sportage, Optima, Sorento та Rio стикалися з витоками гальмівної рідини, що створювали ризик короткого замикання, а також зі збоями в електронних модулях. Виробник неодноразово повертався до виправлення одних і тих самих недоліків у гібридних системах та кріпленнях сидінь. Це демонструє ретельний контроль виробника за безпекою вже проданих машин.

Технологічні виклики

Mercedes-Benz зафіксував 23 кампанії, де основні проблеми стосувалися складних і дорогих вузлів преміальних моделей. Електричні EQA та EQB мали ризики займання батареї, а в цілій групі авто від C-Class до S-Class виявили дефектні блоки запобіжників. Особливо відзначився EQE, який відкликали навіть через колісні ковпачки, що могли відлетіти під час руху. Висока ціна більше не гарантує захисту від заводських прорахунків у новітніх системах.

Citroen оголосив 19 відкличних програм, які розділилися на ризики пожежі в нових C3 і C4 та дефекти двигунів у старіших Berlingo чи Picasso. Модель C5 Aircross стала антилідером бренду, потрапивши під перевірки одразу через двигуни, викиди та гібридні установки. Усі подібні помилки брендам доводиться виправляти власним коштом, а водії витрачають лише час на візит до СТО.

Масові помилки

Volkswagen та Ford поділили позиції з 18 кампаніями кожен, демонструючи різні вразливості в конструкції. Німецький бренд боровся переважно з несправними подушками безпеки в моделях від Golf до електричного ID.7, де основною слабкістю стала електроніка.

Ford натомість мав справу з корозією амортизаторів у Bronco та ризиком замикання високовольтних батарей у гібридного кросовера Kuga. Особливу увагу приділили комерційній лінійці Transit, де перевіряли паливні системи та загрозу пошкодження гальмівних магістралей через поломки підвіски.

Відкритість брендів у визнанні проблем тепер вважається ознакою відповідальності перед клієнтами. Значно гірше, коли виробники приховують відомі дефекти, вдаючи, що техніка працює ідеально.

