Несмотря на цены топлива: в Украине вырос спрос на бензиновые авто
Украинский авторынок в апреле продемонстрировал устойчивый рост спроса на автомобили с бензиновыми двигателями. Несмотря на стоимость топлива, количество регистраций таких машин увеличилось на 15% по сравнению с прошлым годом. В целом автопарк страны пополнили 13 600 единиц техники с традиционными двигателями внутреннего сгорания.
Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Укравтопром.
Динамика продаж
Количество импортированных машин с пробегом составило 11 200 единиц, что на 16% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Рынок новых авто также показал положительную статистику роста. В апреле было зарегистрировано 2 400 новых бензиновых моделей, что соответствует увеличению спроса на 12%.
Среди новых легковушек наблюдается интересная смесь практичных кроссоверов и премиальных седанов. Кроссовер Hyundai Tucson уверенно удерживает лидерство.
- Hyundai Tucson: 182 ед.
- BMW 3: 132 ед.
- Mazda CX-5: 130 ед.
- Skoda Karoq: 123 ед.
- Suzuki SX4: 116 ед.
Подержанный импорт остается под влиянием немецких концернов, которые предлагают высокую ликвидность и комфорт. Лидерами вторичного рынка стали модели, сочетающие надежность и доступность в обслуживании:
- Volkswagen Tiguan: 730 ед.
- Volkswagen Golf: 692 ед.
- Nissan Rogue: 612 ед.
- Audi Q5: 605 ед.
- Audi A4: 352 ед.
Время кроссоверов
Статистика свидетельствует о тотальном доминировании автомобилей с повышенным клиренсом в предпочтениях водителей. Среди десяти самых популярных моделей в рейтингах новых и подержанных авто семь позиций занимают кроссоверы.
Это подтверждает смещение интересов покупателей в сторону универсального транспорта, пригодного для различных дорожных условий. Несмотря на стабильную популярность отдельных седанов и хэтчбеков, именно кроссоверы остаются наиболее популярным типом автомобиля среди украинских потребителей.
