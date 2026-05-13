Несмотря на цены топлива: в Украине вырос спрос на бензиновые авто

Volkswagen Tiguan 2020 года. Фото: Volkswagen

Украинский авторынок в апреле продемонстрировал устойчивый рост спроса на автомобили с бензиновыми двигателями. Несмотря на стоимость топлива, количество регистраций таких машин увеличилось на 15% по сравнению с прошлым годом. В целом автопарк страны пополнили 13 600 единиц техники с традиционными двигателями внутреннего сгорания.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Укравтопром.

Динамика продаж

Количество импортированных машин с пробегом составило 11 200 единиц, что на 16% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Рынок новых авто также показал положительную статистику роста. В апреле было зарегистрировано 2 400 новых бензиновых моделей, что соответствует увеличению спроса на 12%.

Среди новых легковушек наблюдается интересная смесь практичных кроссоверов и премиальных седанов. Кроссовер Hyundai Tucson уверенно удерживает лидерство.

Hyundai Tucson: 182 ед. BMW 3: 132 ед. Mazda CX-5: 130 ед. Skoda Karoq: 123 ед. Suzuki SX4: 116 ед.

Подержанный импорт остается под влиянием немецких концернов, которые предлагают высокую ликвидность и комфорт. Лидерами вторичного рынка стали модели, сочетающие надежность и доступность в обслуживании:

Volkswagen Tiguan: 730 ед. Volkswagen Golf: 692 ед. Nissan Rogue: 612 ед. Audi Q5: 605 ед. Audi A4: 352 ед.

Время кроссоверов

Статистика свидетельствует о тотальном доминировании автомобилей с повышенным клиренсом в предпочтениях водителей. Среди десяти самых популярных моделей в рейтингах новых и подержанных авто семь позиций занимают кроссоверы.

Это подтверждает смещение интересов покупателей в сторону универсального транспорта, пригодного для различных дорожных условий. Несмотря на стабильную популярность отдельных седанов и хэтчбеков, именно кроссоверы остаются наиболее популярным типом автомобиля среди украинских потребителей.

