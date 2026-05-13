Попри ціни на пальне: в Україні зріс попит на бензинові авто

Volkswagen Tiguan 2020 року. Фото: Volkswagen

Український авторинок у квітні продемонстрував стійке зростання попиту на автомобілі з бензиновими двигунами. Попри вартість пального, кількість реєстрацій таких машин збільшилася на 15% порівняно з минулим роком. Загалом автопарк країни поповнили 13 600 одиниць техніки з традиційними двигунами внутрішнього згоряння.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Укравтопром.

Динаміка продажів

Кількість імпортованих машин з пробігом становила 11 200 одиниць, що на 16% перевищує показники аналогічного періоду минулого року. Ринок нових авто також показав позитивну статистику росту. У квітні було зареєстровано 2 400 нових бензинових моделей, що відповідає збільшенню попиту на 12%.

Серед нових легковиків спостерігається цікава суміш практичних кросоверів та преміальних седанів. Кросовер Hyundai Tucson впевнено утримує лідерство.

Hyundai Tucson: 182 од. BMW 3: 132 од. Mazda CX-5: 130 од. Skoda Karoq: 123 од. Suzuki SX4: 116 од.

Вживаний імпорт залишається під впливом німецьких концернів, які пропонують високу ліквідність та комфорт. Лідерами вторинного ринку стали моделі, що поєднують надійність та доступність в обслуговуванні:

Читайте також:

Volkswagen Tiguan: 730 од. Volkswagen Golf: 692 од. Nissan Rogue: 612 од. Audi Q5: 605 од. Audi A4: 352 од.

Час кросоверів

Статистика свідчить про тотальне домінування автомобілів з підвищеним кліренсом у вподобаннях водіїв. Серед десяти найпопулярніших моделей у рейтингах нових та вживаних авто сім позицій займають кросовери.

Це підтверджує зміщення інтересів покупців у бік універсального транспорту, придатного для різних дорожніх умов. Попри стабільну популярність окремих седанів та хетчбеків, саме кросовери залишаються найбільш популярним типом автомобіля серед українських споживачів.

Раніше Новини.LIVE представляли рейтинг найдешевших нових кросоверів в Україні у 2026 році. Покупці можуть обирати між компактними міськими авто та просторими європейськими варіантами.

Також читайте, наскільки українцям вигідно купувати бите авто в США у 2026 році. Середній вік імпортованих авто становить 7 років, що робить їх популярною альтернативою моделям з європейського ринку.