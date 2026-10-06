Автомобілі, які водії не міняють понад 15 років: рейтинг надійності

Toyota Prius 2016 року. Фото: netcarshow.com

Більшість водіїв змінюють свій транспортний засіб кожні кілька років, орієнтуючись на нові технології та дизайн. Проте на ринку існують справді вічні автомобілі, для яких величезний пробіг не є перепоною для щоденної служби. Дослідження iSeeCars показало, що японські бренди впевнено займають перші позиції за терміном володіння одним власником. А перше місце в рейтингу дісталося гібриду, від якого такого результату мало хто очікував.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Car Buzz.

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Абсолютні лідери

Середній термін володіння новим авто складає приблизно 8,4 року, але деякі моделі залишаються у перших власників понад 15 років. Нижче наведено частку покупців, які придбали автомобіль у салоні та продовжують їздити на ньому після 15 років експлуатації.

Toyota Prius: 13,7% Toyota Highlander: 12,4% Toyota Tacoma: 11,6% Toyota Sienna: 11,5% Toyota Tundra: 11,3% Honda CR-V: 10,7% Honda Pilot: 10,4% Subaru Forester: 9,8% Toyota 4Runner: 9,4% Toyota Sequoia: 9,1%

Середній показник по ринку для порівняння становить лише 6,1%. Бренд Toyota завоював сім позицій з десяти, зайнявши перші п'ять сходинок. Також до десятки потрапили кросовери Honda та Subaru, підтвердивши високу надійність японської збірки.

Секрет довголіття

Переможець рейтингу Toyota Prius зберігає прихильність завдяки фантастичній економічності та продуманій практичності. Модель вимагає мінімальних витрат на обслуговування, а її практичний кузов хетчбек з багажником об'ємом до 1121 л дозволяє легко перевозити великогабаритні речі. Таке поєднання низьких витрат на пальне та високої надійності змушує власників їздити на одній машині десятиліттями.

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