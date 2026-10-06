Автомобили, которые водители не меняют более 15 лет: рейтинг надежности

Toyota Prius 2016 года. Фото: netcarshow.com

Большинство меняют свое транспортное средство каждые несколько лет, ориентируясь на новые технологии и дизайн. Однако на рынке существуют поистине вечные автомобили, для которых огромный пробег не является препятствием для повседневной эксплуатации. Исследование iSeeCars показало, что японские бренды уверенно занимают первые позиции по сроку владения одним водителем. А первое место в рейтинге досталось гибриду, от которого такого результата мало кто ожидал.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Car Buzz.

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Абсолютные лидеры

Средний срок владения новым автомобилем составляет примерно 8,4 года, но некоторые модели остаются у первых водителей более 15 лет. Ниже приведена доля покупателей, которые приобрели автомобиль в салоне и продолжают ездить на нем после 15 лет эксплуатации.

Toyota Prius: 13,7% Toyota Highlander: 12,4% Toyota Tacoma: 11,6% Toyota Sienna: 11,5% Toyota Tundra: 11,3% Honda CR-V: 10,7% Honda Pilot: 10,4% Subaru Forester: 9,8% Toyota 4Runner: 9,4% Toyota Sequoia: 9,1%

Средний показатель по рынку для сравнения составляет всего 6,1%. Бренд Toyota завоевал семь позиций из десяти, заняв первые пять ступенек. Также в десятку попали кроссоверы Honda и Subaru, подтвердив высокую надежность японской сборки.

Секрет долговечности

Лидер рейтинга Toyota Prius сохраняет популярность благодаря фантастической экономичности и продуманной практичности. Модель требует минимальных затрат на обслуживание, а её практичный кузов хэтчбек с багажником объемом до 1121 л позволяет легко перевозить крупногабаритные вещи. Такое сочетание низких затрат на топливо и высокой надежности заставляет владельцев ездить на одной машине десятилетиями.

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