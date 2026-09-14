Надежные авто с большим пробегом: какие модели стоит покупать

Lexus IS 2009 года. Фото: netcarshow.com

Покупка нового автомобиля в автосалоне требует огромных финансовых затрат. Однако на вторичном рынке до сих пор можно найти модели 2000-х годов с высоким уровнем надежности. Выбирая крепкие авто с большим пробегом, можно сэкономить средства и избежать частых посещений сервиса. Опыт эксплуатации показывает, что отдельные машины японских, корейских и американских брендов способны преодолевать сотни тысяч километров без капитальных ремонтов.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

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Надежные седаны

Среди седанов 2000-х годов высокие оценки от владельцев получила компактная Toyota Corolla 2008 года выпуска. Она оснащена бензиновым двигателем объемом 1,8 л мощностью 126 к.с. и демонстрирует средний расход топлива на уровне 7,6 л/100 км.

Не менее надежными оказались Toyota Camry 2002 года с двигателем объемом 2,4 л мощностью 157 к.с. и средним расходом 9,8 л/100 км, а также большая Toyota Avalon 2008 года с мощным двигателем V6 объемом 3,5 л и мощностью 268 к.с.

Японскую линейку дополняют Honda Civic 2006 года с двигателем 1,8 л мощностью 140 к.с. и спортивная версия Si с двигателем 2 л мощностью 197 к.с. Также отличное качество демонстрируют Honda Accord 2006 года выпуска и Nissan Maxima 2008 года с двигателем 3,5 л V6 мощностью 255 к.с.

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Хорошо зарекомендовали себя корейская Hyundai Sonata 2007 года с двигателем объемом 2,4 л мощностью 162 к.с. или V6 объемом 3,3 л мощностью 234 к.с., а также Hyundai Elantra 2008 года с двигателем объемом 2 л и мощностью 138 к.с.

Американские Chevrolet Malibu 2007 года мощностью 144 к.с. и Ford Taurus 2009 года с двигателем V6 тоже легко преодолевают отметку в 320 000 км.

Премиум-класс и кроссоверы

Вместо традиционных массовых марок можно обратить внимание на премиальный седан Lexus IS 250 2009 года выпуска. Модель получила двигатель V6 объемом 2,5 л мощностью 204 л.с., который сочетает в себе высокую динамику, богатое оснащение салона и фирменную надежность концерна Toyota. Для любителей большей мощности была доступна версия с двигателем 3,5 л V6, но именно базовая модификация демонстрирует самые высокие показатели долговечности среди подержанных автомобилей.

Сегмент подержанных кроссоверов предлагает несколько проверенных временем вариантов с высоким ресурсом подвески и двигателей. Компактный кроссовер Honda CR-V 2009 года выпуска получил бензиновый двигатель объемом 2,4 л мощностью 166 л.с. и систему полного привода со средним расходом топлива около 10,7 л/100 км.

Главным конкурентом в этом классе выступает компактный кроссовер Toyota RAV4 2005 года выпуска. Это последний и самый совершенный год производства второго поколения модели, ориентированный на максимальную практичность и повседневную надежность. Модель получила обновленный 2,4-литровый 4-цилиндровый бензиновый двигатель, а также надёжную систему постоянного полного привода. Несмотря на свой 20-летний возраст, автомобиль демонстрирует высокий показатель надежности 4,7 из 5 по отзывам владельцев. Однако покупателям на вторичном рынке обязательно следует проверить, проходила ли машина сервисную кампанию по замене подушек безопасности Takata.

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