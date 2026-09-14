Надійні авто з великим пробігом: які моделі варто купувати

Lexus IS 2009 року. Фото: netcarshow.com

Купівля нового автомобіля з салону вимагає величезних фінансових витрат. Проте на вторинному ринку досі є моделі 2000-х років з високим рівнем надійності. Обираючи витривалі авто з великим пробігом, можна заощадити кошти та уникнути частих візитів до сервісу. Досвід експлуатації доводить, що окремі машини японських, корейських та американських брендів здатні долати сотні тисяч кілометрів без капітальних ремонтів.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Реклама

Витривалі седани

Серед седанів 2000-х років високі оцінки від власників отримала компактна Toyota Corolla 2008 року випуску. Вона оснащується бензиновим мотором 1,8 л потужністю 126 к.с. та демонструє середнє споживання пального на рівні 7,6 л/100 км.

Не менш надійними виявилися Toyota Camry 2002 року з мотором 2,4 л на 157 к.с. та середньою витратою 9,8 л/100 км, а також велика Toyota Avalon 2008 року з потужним двигуном 3,5 л V6 на 268 к.с.

Японську лінійку доповнюють Honda Civic 2006 року з мотором 1,8 л на 140 к.с. та спортивна версія Si з мотором 2 л на 197 к.с. Також відмінну якість показують Honda Accord 2006 року випуску та Nissan Maxima 2008 року з мотором 3,5 л V6 на 255 к.с.

Читайте також:

Добре зарекомендували себе корейська Hyundai Sonata 2007 року з мотором 2,4 л на 162 к.с. або 3,3 л V6 на 234 к.с., а також Hyundai Elantra 2008 року з мотором 2 л на 138 к.с.

Американські Chevrolet Malibu 2007 року на 144 к.с. та Ford Taurus 2009 року з мотором V6 теж легко долають позначку в 320 000 км.

Преміум та кросовери

Замість традиційних масових марок можна звернути увагу на преміальний седан Lexus IS 250 2009 року випуску. Модель отримала двигун 2,5 л V6 потужністю 204 к.с., який поєднує високу динаміку, багате оснащення салону та фірмову надійність концерну Toyota. Для любителів більшої потужності була доступна версія з мотором 3,5 л V6, але саме базова модифікація показує найвищі оцінки витривалості серед вживаних машин.

Сегмент вживаних кросоверів пропонує кілька перевірених часом варіантів з високим ресурсом підвіски та моторів. Компактний кросовер Honda CR-V 2009 року випуску отримав бензиновий двигун 2,4 л потужністю 166 к.с. та систему повного приводу з середньою витратою пального близько 10,7 л/100 км.

Головним же конкурентом у цьому класі виступає компактний кросовер Toyota RAV4 2005 року випуску. Це фінальний та найдосконаліший рік виробництва другого покоління моделі, орієнтований на максимальну практичність та щоденну витривалість. Модель отримала рестайлінговий 2,4-літровий 4-циліндровий бензиновий мотор, а також надійну систему постійного повного приводу. Попри свій 20-річний вік, автомобіль демонструє високий бал надійності 4,7 з 5 за відгуками власників. Проте покупцям на вторинному ринку обов'язково слід перевірити, чи проходила машина сервісну кампанію з заміни подушок безпеки Takata.

Раніше Новини.LIVE писали, які компактні кросовери механіки радять купити навіть з великим пробігом. Експерти виділили кілька японських, американських та корейських варіантів з бездоганною репутацією.

Також читайте про найнадійніше авто у світі. Машина пройшла 500 000 км без жодної поломки.