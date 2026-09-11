Найнадійніші авто у світі: які моделі долають 500 000 км

Toyota Yaris 2015 року. Фото: netcarshow.com

Фахівці з технічного огляду та страхові компанії опублікували нові дані щодо надійності вживаних автомобілів. Практичний досвід експлуатації показує велику різницю в ресурсі між європейськими та азійськими брендами. Справді довговічні машини здатні долати сотні тисяч кілометрів без серйозних механічних поломок. Вибір професійних водіїв та результати масштабних опитувань чітко вказують на беззаперечних лідерів ринку.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на L’automobiliste.

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Секрет довговічності

Автомобілі японських марок Toyota та Lexus займають перші місця в європейських рейтингах надійності. Опитування, яке проводили організації з захисту прав споживачів серед 30 000 європейських автовласників, вивело Lexus на позицію лідера з оцінкою 9,6 з 10 можливих.

Також експерти зазначають, що хетчбеки Toyota Yaris здатні долати понад 500 000 км і рухатися так само впевнено, як і в перший день після купівлі. Головна причина такого успіху полягає у відмові від надто складних технічних рішень на користь простих та випробуваних моторів.

Прагматичний підхід до конструювання робить такі моделі як Toyota Yaris та Prius головним вибором паризьких таксистів. Працівники автосервісів стверджують, що автомобілі для щоденного пробігу у 100 000 км на рік обирають виключно за критерієм витривалості. Висока якість збірки та пріоритет довговічності над швидким прибутком дозволяють японським моторам працювати без капітальних ремонтів.

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Проблеми європейців

Європейські автомобільні концерни суттєво поступаються азійським виробникам у рейтингах надійності. За даними аналізу 10 000 заявок на технічну допомогу від страхової компанії Leocare, перше місце за кількістю поломок посідає марка Renault, одразу за якою йде Peugeot. У механіків навіть з'явилася приказка про те, що поки є Renault, у майстерень завжди буде робота.

Концерн Stellantis також переживає складний період через часті механічні несправності. Серед головних проблем фахівці називають:

дефекти мотора 1.2 PureTech;

складнощі з кристалізацією AdBlue;

несправності подушок безпеки Takata.

На тлі цих повторюваних збоїв марки Renault, Peugeot та Citroën регулярно опиняються на останніх місцях у дослідженнях якості.

Раніше Новини.LIVE писали, чи варто купити преміальний сімейний універсал з пробігом за дешево. За привабливою ціною можуть ховатися складні технічні вузли, ремонт яких коштує дуже дорого.

Також читайте, які вживані автомобілі рясніють дефектами. Щорічне дослідження TÜV демонструє, що навіть надійний силовий агрегат не завжди гарантує загальну справність машин з пробігом.