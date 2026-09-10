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Головна Авто Які автомобілі рясніють дефектами: дослідження

Які автомобілі рясніють дефектами: дослідження

Ua ru
10 вересня 2026 13:50
Автомобілі з найбільшою кількістю дефектів: звіт техоглядів
BMW 5-Series 2021 року. Фото: netcarshow.com

Купівля вживаного автомобіля завжди вимагає детального аналізу його технічного стану. Щорічне дослідження TÜV демонструє чітку статистику відмов і дефектів серед різних моделей. Навіть відносно свіжі екземпляри нерідко зрізаються на інспекції через проблеми з ходовою частиною чи електронікою. Тому навіть надійний силовий агрегат не завжди гарантує загальну справність машин з пробігом.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на AutoBild.

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Молодші моделі

У віковій категорії двох-трьох років антилідером став електромобіль Tesla Model Y з показником відмов 17,3% при середньому пробігу 55 000 км. Власники масово стикаються з передчасним зносом гальмівних дисків, важелів підвіски та несправностями головної оптики. Седан Tesla Model 3 показує схожу негативну динаміку з 13,1% браку через високі навантаження на ходову частину. Великий седан Ford Mondeo також зрізається на першому техогляді у 14,3% випадків через проблеми з гальмами та підвіскою.

Серед чотири-п'ятирічних авто найгірші результати демонструють BMW 5-Series та 6-Series, де рівень дефектів сягає 21,5%. Проте головною причиною відмови є прострочені амортизатори активного капота, які за регламентом вимагають заміни кожні п'ять років. Компактний вен BMW 2-Series Active Tourer потрапляє до групи ризику з показником 20,6% з цієї ж суто технічної регламентної причини. Самі ж мотори та трансмісії баварських машин залишаються в чудовому стані.

Старші машини

У категорії від шести до дев'яти років стрімко втрачають позиції бюджетні моделі. Кросовер Dacia Duster у віці шести років має 23,5% відмов, а до семи років цей показник зростає до 29,8%. Експерти фіксують регулярне руйнування шарових опор, ступичних підшипників, протікання кермових рейок та збої у системі вихлопу. Хетчбек Dacia Sandero у віці дев'яти років демонструє 27,8% браку через масовий знос гальмівних барабанів та амортизаторів.

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Серед найстарших автомобілів віком понад десять років найгіршу надійність демонструють французькі хетчбеки. Модель Renault Clio у віці 12–13 років очолює загальний антирейтинг з катастрофічним показником 40,4% відмов. Компактний Renault Twingo практично повторює цей результат з 40% провальних інспекцій через корозію та проблеми з електрикою. Також суттєвий знос підвіски та важелів виявляють у сімейних мінівенах Volkswagen Sharan, де частка дефектів перевищує 21,7%.

Моделі з найбільшою кількістю дефектів за віком

  • 2–3 роки: Tesla Model Y (17,3% відмов), Ford Mondeo (14,3%), Tesla Model 3 (13,1%)
  • 4–5 років: BMW 5-Series / 6-Series (21,5%), Tesla Model 3 (21%), BMW 2-Series Active Tourer (20,6%)
  • 6–7 років: Dacia Duster (23,5%), BMW 5-Series / 6-Series (22,3%), Volkswagen Sharan (21,7%)
  • 8–9 років: BMW 5-Series / 6-Series (29,9%), Dacia Duster (29,8%), Dacia Sandero (27,8%)
  • 10–11 років: Dacia Duster (34,2%), Renault Twingo (32,1%), BMW 5-Series / 6-Series (32,1%)
  • 12–13 років: Renault Clio (40,4%), Renault Twingo (40%), Dacia Sandero (38,1%)

Раніше Новини.LIVE писали, які автомобілі не витримали 10 років експлуатації. Експерти проаналізували ключові компоненти, що впливають на безпеку та надійність автомобіля: гальма, підвіска, кузов, вихлопна система, амортизатори, освітлення та корозія.

Також читайте про вживані автомобілі з прихованими зонами іржі. Вона часто починає свій розвиток з внутрішніх порожнин, тому власник помічає проблему лише на стадії появи наскрізних отворів або здуття лакофарбового покриття.

Tesla авто Ford BMW дослідження автомобіль Volkswagen Renault вживані авто Dacia
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба

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