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Главная Авто Какие автомобили изобилуют дефектами: исследование

Какие автомобили изобилуют дефектами: исследование

Ua ru
10 сентября 2026 13:50
Авто с наибольшим количеством дефектов: отчет техосмотров
BMW 5-Series 2021 года. Фото: netcarshow.com

Покупка подержанного автомобиля всегда требует тщательного анализа его технического состояния. Ежегодное исследование TÜV демонстрирует четкую статистику отказов и дефектов среди различных моделей. Даже относительно новые экземпляры нередко не проходят инспекцию из-за проблем с ходовой частью или электроникой. Поэтому даже надежный силовой агрегат не всегда гарантирует общую исправность авто с пробегом.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на AutoBild.

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Более новые модели

В возрастной категории двух-трех лет антилидером стал электромобиль Tesla Model Y с показателем отказов 17,3% при среднем пробеге 55 000 км. Владельцы массово сталкиваются с преждевременным износом тормозных дисков, рычагов подвески и неисправностями головной оптики. Седан Tesla Model 3 демонстрирует аналогичную негативную динамику с 13,1% брака из-за высоких нагрузок на ходовую часть. Большой седан Ford Mondeo также не проходит первый техосмотр в 14,3% случаев из-за проблем с тормозами и подвеской.

Среди четырех-пятилетних автомобилей худшие результаты демонстрируют BMW 5-Series и 6-Series, где уровень дефектов достигает 21,5%. Однако главной причиной отказа являются просроченные амортизаторы активного капота, которые по регламенту требуют замены каждые пять лет. Компактный универсал BMW 2-Series Active Tourer попадает в группу риска с показателем 20,6% по той же чисто технической регламентной причине. Сами же двигатели и трансмиссии баварских машин остаются в отличном состоянии.

Старшие автомобили

В категории от шести до девяти лет стремительно теряют позиции бюджетные модели. Кроссовер Dacia Duster в возрасте шести лет имеет 23,5% отказов, а к семи годам этот показатель возрастает до 29,8%. Эксперты фиксируют регулярный износ шаровых опор, ступичных подшипников, протечки рулевых реек и неисправности в системе выхлопа. Хэтчбек Dacia Sandero в возрасте девяти лет демонстрирует 27,8% брака из-за массового износа тормозных барабанов и амортизаторов.

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Среди самых старых автомобилей возрастом более десяти лет худшую надежность демонстрируют французские хэтчбеки. Модель Renault Clio в возрасте 12–13 лет возглавляет общий антирейтинг с катастрофическим показателем 40,4% отказов. Компактный Renault Twingo практически повторяет этот результат с 40% провальных осмотров из-за коррозии и проблем с электрикой. Также значительный износ подвески и рычагов обнаруживается в семейных вэнах Volkswagen Sharan, где доля дефектов превышает 21,7%.

Модели с наибольшим количеством дефектов по возрасту

  • 2–3 года: Tesla Model Y (17,3% отказов), Ford Mondeo (14,3%), Tesla Model 3 (13,1%)
  • 4–5 лет: BMW 5-Series / 6-Series (21,5%), Tesla Model 3 (21%), BMW 2-Series Active Tourer (20,6%)
  • 6–7 лет: Dacia Duster (23,5%), BMW 5-Series / 6-Series (22,3%), Volkswagen Sharan (21,7%)
  • 8–9 лет: BMW 5-Series / 6-Series (29,9 %), Dacia Duster (29,8 %), Dacia Sandero (27,8 %)
  • 10–11 лет: Dacia Duster (34,2%), Renault Twingo (32,1%), BMW 5-Series / 6-Series (32,1%)
  • 12–13 лет: Renault Clio (40,4%), Renault Twingo (40%), Dacia Sandero (38,1%)

Ранее Новини.LIVE писали о том, какие автомобили не выдержали 10 лет эксплуатации. Эксперты проанализировали ключевые компоненты, влияющие на безопасность и надежность автомобиля: тормоза, подвеска, кузов, выхлопная система, амортизаторы, освещение и коррозия.

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Tesla авто Ford BMW исследование автомобиль Volkswagen Renault подержанные авто Dacia
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба

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