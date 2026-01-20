Приховані місця корозії у популярних вживаних автомобілів

Іржа на колісних арках. Фото: capitalone.com

Неприємним сюрпризом для покупців транспортних засобів на вторинному ринку часто стає корозія кузова. Поєднання дорожньої солі та вологи створює умови для руйнування металу, яке тривалий час залишається невидимим під шаром фарби або захисними накладками.

Як руйнується кузов

Зимова експлуатація стає справжнім випробуванням для цілісності металевих елементів через постійний вплив соляного розчину. Рідина проникає в найменші щілини та технологічні отвори, де затримується на тривалий час через температурні коливання.

Позаяк іржа часто починає свій розвиток з внутрішніх порожнин, власник помічає проблему лише на стадії появи наскрізних отворів або здуття лакофарбового покриття. У міських умовах цей процес прискорюється через частий контакт днища з мокрою та брудною поверхнею доріг.

Критичні точки

Згідно зі звітами TUV, найбільш проблемними ділянками є пороги, внутрішні краї колісних арок та нижні частини дверей. Саме в цих місцях накопичується найбільша кількість бруду та реагентів, що з часом нівелює дію заводського антикорозійного захисту. Особливу увагу варто приділити точкам для встановлення домкрата та місцям під пластиковими накладками.

Будь-які дрібні пухирці на фарбі зазвичай свідчать про масштабні руйнування металу під ними, тому ретельний огляд на підйомнику є обов'язковим етапом перевірки.

Іржаві моделі

Практика показує, що певні популярні моделі мають характерні слабкі місця. У перших поколінь Mazda 6 та Mazda 3 корозія часто вражає арки та двері вже після кількох сезонів.

Подібні дефекти спостерігаються у Ford Focus першої генерації, а також в Opel Astra серій G та H. Навіть такі витривалі представники ринку, як Volkswagen Passat B5 та Audi A4 B5, можуть мати приховану іржу під ущільнювачами або в місцях кріплення підвіски, якщо транспортний засіб інтенсивно використовувався взимку.

Як вберегти кузов

Систематичне миття днища в зимовий період значно знижує швидкість руйнівних процесів завдяки видаленню залишків солі. Своєчасне усунення подряпин та нанесення додаткових захисних покриттів створює бар'єр для вологи.

Для вживаних машин така профілактика є критичною, адже витрати на відновлення силової структури кузова часто перевищують ринкову вартість самого автомобіля. Наявність іржі впливає не лише на естетичний вигляд, а й на загальну безпеку конструкції в разі дорожньо-транспортної пригоди.