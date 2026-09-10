Преміальні універсали з пробігом: кращі моделі та їхні ризики

Audi A6 Avant 2019 року. Фото: netcarshow.com

Купівля преміального автомобіля на вторинному ринку вимагає уважного аналізу технічного стану та майбутніх витрат. Автоексперти часто рекомендують обирати сімейні універсали через їхню практичність, високий рівень комфорту та місткість. Проте за привабливою ціною можуть ховатися складні технічні вузли, ремонт яких коштує дуже дорого.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на АвтоСвіт.

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Німецькі моделі

Модель Audi A6 Avant у кузові C8 випускалася з 2018 року з потужністю моторів від 163 до 630 к.с. Версія 2.0 TDI на 204 к.с. показує чудову економність, але 7-ступеневий робот S tronic часом працює з шумом. У 48-вольтових стартер-генераторах виникають короткі замикання через вологу, а гібридні версії 50 та 55 TFSI вимагають ретельної перевірки тягової батареї місткістю 14,4 кВт-год. Також власники скаржаться на збої мультимедійної системи та високу ціну блоків управління, яка перевищує 3000 євро.

Універсал BMW 5-Series Touring у кузові G31 виробляли з 2017 до 2024 року з двигунами потужністю від 170 до 530 к.с. Це був останній автомобіль серії з заднім склом багажника, що відчиняється окремо.

Пошкоджена еластична муфта карданного вала проявляється вібраціями на швидкості, а задня пневмопідвіска вимагає перевірки подушок. На бензинових моторах трапляються витоки мастила з-під клапанної кришки, а заміна пошкоджених лазерних фар після рестайлінгу 2020 року коштує надзвичайно дорого.

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Mercedes-Benz E-Class у кузові S213 випускався з 2016 до 2023 року та мав лінійку моторів потужністю від 150 до 612 к.с. У дизельних моторах OM-654 до середини 2018 року швидко зношувалися голчасті підшипники штовхачів, що призводило до руйнування розподільчого вала. В окремих бензинових версіях M-274 мастило з натягувачів ланцюга може потрапляти у джгут дротів та блок управління двигуном. Система кондиціонування на вуглекислому газу R744 через високий тиск часто втрачає герметичність.

Альтернативні варіанти

Шведський Volvo V90 вироблявся з 2016 року з 4-циліндровими моторами потужністю від 150 до 455 к.с. Усі двигуни працюють у парі з 8-ступеневим автоматом, проте багажний відсік поступається німецьким конкурентам. Муфта повного приводу Haldex вимагає регулярної заміни мастила, бо задавнений осад призводить до капітального ремонту вузла. Також потенційним покупцям варто перевіряти панорамний люк, який з часом починає рипіти та протікати.

Британський Jaguar XF Sportbrake випускався з 2015 до 2024 року з моторами потужністю від 163 до 300 к.с. Модель має базову задню пневматичну підвіску та багажник об'ємом до 1700 л, але часто розчаровує збоями безключового доступу Keyless Go. У 4-циліндрових дизелях розтягуються ланцюги ГРМ і руйнуються заспокоювачі. Оскільки ланцюг розташований з боку коробки передач, процедура його заміни на повнопривідних версіях вимагає складного демонтажу агрегатів.

Раніше Новини.LIVE писали, три найкращі універсали для сімей з великим багажем. За результатами тестів лідерами сегмента стали німецькі автомобілі з електричними та дизельними двигунами.

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