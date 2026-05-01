Три найкращі універсали для сімей з великим багажем

BMW i5 Touring 2026 року. Фото: autobild.de

Універсали залишаються практичним вибором для великих родин, попри популярність кросоверів. Сучасні моделі поєднують величезний простір для речей, високий рівень комфорту та відмінну динаміку. За результатами тестів лідерами сегмента стали німецькі автомобілі з електричними та дизельними двигунами.

BMW i5 Touring

BMW i5 Touring визнано найкращим варіантом за сукупністю характеристик. Модель xDrive40 має акумулятор на 81,2 кВт-год та потужність 394 к.с. Повний привод та налаштоване кермування забезпечують відчуття спортивної легкості при вазі 2431 кг.

Салон пропонує великий вигнутий дисплей та надійні системи допомоги. Об'єм багажника відповідає стандартам серії Touring з рівною підлогою для зручного завантаження. Запас ходу в реальних умовах становить близько 317 км, а точне управління енергією знижує витрати.

Audi A6 Avant e-tron Performance

Audi A6 Avant e-tron Performance став рекордсменом серед електрокарів цього класу за дальністю пробігу. Завдяки батареї місткістю 100 кВт-год та двигуну на 462 к.с. цей універсал долає 398 км на одному заряді. Система підтримує швидку зарядку від 10% до 80% за 21 хвилину.

Модель вирізняється преміальною шумоізоляцією та зручними кріслами для довгих подорожей. Об'єм багажного відділення становить 502 л, що є дещо меншим за показник головного конкурента. Висока якість інтер’єру та плавність ходу роблять автомобіль одним з найбільш розкішних у класі.

Audi A6 Avant TDI

Для подолання великих відстаней без частих зупинок оптимальним рішенням є Audi A6 Avant TDI. Дизельний двигун потужністю 204 к.с. забезпечує прискорення до сотні за 7,1 с. Бак на 60 л дозволяє проїхати до 909 км без дозаправлення.

Середня витрата пального складає 6,6 л/100 км, а на трасі цей показник становить 8,6 л/100 км. Багажник об'ємом 466 л задовольняє основні потреби родини з дітьми. Це найбільш бюджетний варіант зі списку.

