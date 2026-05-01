Три лучших универсала для семей с большим багажом

Дата публикации 1 мая 2026 07:35
BMW i5 Touring 2026 года. Фото: autobild.de

Универсалы остаются практичным выбором для больших семей, несмотря на популярность кроссоверов. Современные модели сочетают огромное пространство для вещей, высокий уровень комфорта и отличную динамику. По результатам тестов лидерами сегмента стали немецкие автомобили с электрическими и дизельными двигателями.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Auto Bild.

BMW i5 Touring

BMW i5 Touring признан лучшим вариантом по совокупности характеристик. Модель xDrive40 имеет аккумулятор на 81,2 кВт-ч и мощность 394 л.с. Полный привод и настроенное управление обеспечивают ощущение спортивной легкости при весе 2431 кг.

Салон предлагает большой изогнутый дисплей и надежные системы помощи. Объем багажника соответствует стандартам серии Touring с ровным полом для удобной загрузки. Запас хода в реальных условиях составляет около 317 км, а точное управление энергией снижает расходы.

Audi A6 Avant e-tron Performance

Audi A6 Avant e-tron Performance на дорозі
Фото: autobild.de

Audi A6 Avant e-tron Performance стал рекордсменом среди электрокаров этого класса по дальности пробега. Благодаря батарее емкостью 100 кВт-ч и двигателю на 462 л.с. этот универсал преодолевает 398 км на одном заряде. Система поддерживает быструю зарядку от 10% до 80% за 21 минуту.

Модель отличается премиальной шумоизоляцией и удобными креслами для долгих путешествий. Объем багажного отделения составляет 502 л, что несколько меньше показателя главного конкурента. Высокое качество интерьера и плавность хода делают автомобиль одним из самых роскошных в классе.

Audi A6 Avant TDI

Audi A6 Avant TDI на дорозі
Фото: autobild.de

Для преодоления больших расстояний без частых остановок оптимальным решением является Audi A6 Avant TDI. Дизельный двигатель мощностью 204 л.с. обеспечивает ускорение до сотни за 7,1 с. Бак на 60 л позволяет проехать до 909 км без дозаправки.

Средний расход топлива составляет 6,6 л/100 км, а на трассе этот показатель составляет 8,6 л/100 км. Багажник объемом 466 л удовлетворяет основные потребности семьи с детьми. Это самый бюджетный вариант из списка.

Сергей Якуба - Редактор
