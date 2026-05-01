Три лучших универсала для семей с большим багажом

BMW i5 Touring 2026 года.

Универсалы остаются практичным выбором для больших семей, несмотря на популярность кроссоверов. Современные модели сочетают огромное пространство для вещей, высокий уровень комфорта и отличную динамику. По результатам тестов лидерами сегмента стали немецкие автомобили с электрическими и дизельными двигателями.

Auto Bild.

BMW i5 Touring

BMW i5 Touring признан лучшим вариантом по совокупности характеристик. Модель xDrive40 имеет аккумулятор на 81,2 кВт-ч и мощность 394 л.с. Полный привод и настроенное управление обеспечивают ощущение спортивной легкости при весе 2431 кг.

Салон предлагает большой изогнутый дисплей и надежные системы помощи. Объем багажника соответствует стандартам серии Touring с ровным полом для удобной загрузки. Запас хода в реальных условиях составляет около 317 км, а точное управление энергией снижает расходы.

Audi A6 Avant e-tron Performance

Audi A6 Avant e-tron Performance стал рекордсменом среди электрокаров этого класса по дальности пробега. Благодаря батарее емкостью 100 кВт-ч и двигателю на 462 л.с. этот универсал преодолевает 398 км на одном заряде. Система поддерживает быструю зарядку от 10% до 80% за 21 минуту.

Модель отличается премиальной шумоизоляцией и удобными креслами для долгих путешествий. Объем багажного отделения составляет 502 л, что несколько меньше показателя главного конкурента. Высокое качество интерьера и плавность хода делают автомобиль одним из самых роскошных в классе.

Audi A6 Avant TDI

Для преодоления больших расстояний без частых остановок оптимальным решением является Audi A6 Avant TDI. Дизельный двигатель мощностью 204 л.с. обеспечивает ускорение до сотни за 7,1 с. Бак на 60 л позволяет проехать до 909 км без дозаправки.

Средний расход топлива составляет 6,6 л/100 км, а на трассе этот показатель составляет 8,6 л/100 км. Багажник объемом 466 л удовлетворяет основные потребности семьи с детьми. Это самый бюджетный вариант из списка.

Ранее Новини.LIVE представляли рейтинг автомобилей по долговечности на дорогах. Исследование выявило бренды, имеющие наибольшие шансы преодолеть отметку в 400 000 км пробега без капитального ремонта.

Также эксперты назвали самый экономный гибридный минивэн для большой семьи в 2026 году.